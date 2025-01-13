ШІ докорінно змінить український ринок праці: які спеціалісти стануть непотрібними

Штучний інтелект (ШІ) стрімко увірвався у наше життя і змінив його до невпізнаваності. Сьогодні ШІ може впоратися з чималою кількістю завдань, які раніше були під силу лише людині. Ба більше, представників деяких професій вже попередили, що до 2030 року вони залишаться без роботи.

Кого можуть звільнити через ШІ?

Днями CNN опублікувала статистичні дані, згідно з якими близько 41% компаній у всьому світі, серед яких і низка українських корпорацій, протягом найближчих 5 років збираються суттєво скоротити штат працівників. Обов’язки звільнених спеціалістів повністю візьме на себе штучний інтелект. Внаслідок такої автоматизації задач перш за все постраждають:

працівники поштових служб;

спеціалісти із розрахунку зарплат;

виконавчі секретарі;

юрисконсульти;

графічні дизайнери;

На всіх цих фахівців чекає або звільнення або значне скорочення робочих годин.

Як уникнути звільнення?

Єдиним способом залишитись на роботі для спеціалістів, чиї послуги можуть незабаром замінити інструменти ШІ, є навчання. Фахівці сфері штучного інтелекту вже зараз «на ціну золота», а з роками попит на них лише зростатиме. Зокрема:

70% компаній охоче наймуть розробників, що спеціалізуються на створенні інструментів ШІ;

62% компаній знаходяться в активному пошуку спеціалістів, що вміють працювати з ШІ-технологіями.

Навчитись виконувати свою роботу швидше та ефективніше з допомогою штучного інтелекту – найкращий спосіб уникнути звільнення, а заразом ще й значно підвищити свій дохід. Адже чимало рутинних завдань можна автоматизувати, скоротивши час їх виконання та зменшивши ризик помилки.

Де навчитись працювати з ШІ?

За результатами опитування, проведеного в рамках Всесвітнього економічного форуму (WEF), близько 77% компанії готові витрачати власні ресурси на перекваліфікацію працівників. Тож спеціалістам не доведеться шукати, де б навчитися новому ремеслу. Роботодавці самі ініціюватимуть курси підвищення кваліфікації, на яких навчатимуть використання інструментів ШІ.

Вдосконалюючи навички та змінюючи функції вже наявних працівників, провідні українські та світові компанії планують досягти значного економічного зростання. Адже за допомогою ШІ-технологій можна значно прискорити такі процеси, як аналіз даних, розробка цифрових продуктів, управління автоматизованими системами, а також підвищити кібербезпеку.