Павел Глоба ответил, стоит ли ожидать завершения войны в 2025 году

Невероятно большое количество разнообразных экспертов делятся своими прогнозами на 2025 год по поводу войны. Очень много разговоров о том, что будет замораживание конфликта или совсем прекращение боевых действий. Об этом говорят как политические эксперты, так и разнообразные астрологи, тарологи, нумерологи и представители других подобных профессий. К примеру, известный астролог Павел Глоба тоже уже успел поделиться собственным прогнозом по этому поводу. Он рассказал, чего следует ожидать в 2025 году и назвал ориентировочную дату завершения войны.

В 2025 году может быть заморозка конфликта

Глоба ориентируется на положение разных планет и то, как они будут влиять на ход событий в стране. Астролог говорит, что очень хорошее влияние будут иметь такие планеты, как Юпитер, Меркурий и Венера. Они в этом году будут менять положение, и это будет хорошо отражаться на стране. В частности, в конце лета Юпитер дойдет до своей пиковой астрологической точки, а эта планета ассоциируется с полным счастьем и гармонией. К концу года к Юпитеру присоединятся и две другие вышеупомянутые планеты, тоже имеющие схожее значение.

Павел Глоба отмечает, что это может означать хороший этап для Украины, а еще символизировать большие финансовые вложения в нашу страну, например для ее восстановления.

Что касается заморозки конфликта, то это возможно и начало этому будет положено примерно в мае, когда Сатурн перейдет в знак Овна. Правда, полную победу стране Глоба прогнозирует через год, примерно до 16 февраля 2026 года.

Астролог говорит, что именно в этот период Сатур закрепится в Овне окончательно и именно в это время завершится Год Змеи, что тоже имеет большое значение.

Что ждет Путина?

Поделился Глоба и своим прогнозом для Путина в 2025 году. Говорит, что его нумерологический прогноз состоит из цифры 9, а она символизирует завершение какого-нибудь важного этапа. Этим этапом может стать война.