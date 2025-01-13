Павло Глоба відповів, чи варто очікувати на завершення війни у 2025 році

Неймовірно велика кількість різноманітних експертів діляться своїми прогнозами на 2025 рік щодо війни. Дуже багато розмов про те, що буде замороження конфлікту або й зовсім припинення бойових дій. Про це говорять як політичні експерти, так і різноманітні астрологи, тарологи, нумерологи й представники інших схожих професій. Наприклад, відомий астролог Павло Глоба теж вже встиг поділитися власним прогнозом з цього приводу. Він розповів, чого варто чекати у 2025 році та назвав орієнтовну дату завершення війни.

У 2025 році може бути замороження конфлікту

Глоба орієнтується на положення різних планет й те, як вони впливатимуть на хід подій в країні. Астролог каже, що дуже хороший вплив матимуть такі планети, як Юпітер, Меркурій та Венера. Вони цьогоріч змінюватимуть положення й це гарно відображатиметься на країні. Зокрема, наприкінці літа Юпітер дійде до своєї пікової астрологічної точки, а ця планета асоціюється з повним щастям та гармонією. До кінця року до Юпітера приєднаються й дві інші вищезгадані планети, які теж мають схоже значення.

Павло Глоба зазначає, що це може означати хороший етап для України, а ще символізувати великі фінансові вкладення в нашу країну, наприклад, для її відбудови.

Щодо замороження конфлікту, то таке може бути й початок цьому буде покладено приблизно у травні, коли Сатурн перейде в знак Овна. Щоправда, повну перемогу країні Глоба прогнозує аж через рік, приблизно до 16 лютого 2026 року. Астролог каже, що саме в цей період Сатур закріпиться в Овні остаточно й саме в цей час завершиться Рік Змії, що теж має неабияке значення.

Що чекає Путіна?

Поділився Глоба й своїм прогнозом щодо Путіна у 2025 році. Каже, що його нумерологічний прогноз складається з цифри 9, а вона символізує завершення якогось важливого етапу. Цим етапом може бути війна.