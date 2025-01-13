Украинцы без образования могут получать по 60 000 гривен: обзор вакансий января

Наличие высшего образования не является обязательным условием для получения высокооплачиваемой работы в Украине. Некоторые работодатели готовы платить значительные суммы за спрос на определенные профессии.

Например, строительная отрасль нуждается в квалифицированных операторах экскаваторов. В зависимости от опыта и навыков, такие специалисты могут рассчитывать на заработную плату от 40 до 60 тысяч гривен. Аналогичную заработную плату предлагают автосервисы квалифицированным автомеханикам.

Водители-международники с опытом работы и необходимыми навыками могут рассчитывать на зарплату от 53 до 90 тысяч гривен. Логистические компании ищут ответственных профессионалов, способных обеспечить безопасную и своевременную доставку грузов.

За работу учителем готовы платить более 40 тысяч

Уровень заработной платы преподавателей английского языка в Украине может достигать внушительных сумм. Некоторые работодатели предлагают зарплату более 40 тысяч гривен.

Например, языковые центры предлагают зарплату от 20 до 50 тысяч гривен преподавателям английского языка с высоким уровнем владения языком и опытом преподавания. Среди требований отмечают:

уровень владения английским Advanced/Proficiency;

умение планировать и проводить занятия;

законченное высшее образование (филолог, преподаватель, переводчик), «однако предпочтение отдается высокому уровню владения языком и умению преподавать».

Еще одна вакансия преподавателя английского языка с зарплатой от 15 до 52 тысяч гривен появилась в компании, специализирующейся на организации языковых курсов. Из требований только:

уровень владения английским – не ниже Advanced;

опыт преподавания взрослым.

В общем, на украинском рынке труда появились новые профессии, в частности деминер. Эта профессия является высокооплачиваемой как в военном, так и в гражданском секторе. Стоит следить за интересными предложениями на популярных ресурсах и выбирать самые интересные предложения. Все чаще работодатели оценивают работников не по образованию, а по реальным навыкам.