Українці без освіти можуть отримувати по 60 000 гривень: огляд вакансій січня

Наявність вищої освіти не є обов’язковою умовою для отримання високооплачуваної роботи в Україні. Деякі роботодавці готові платити значні суми за попит на певні професії.

Наприклад, будівельна галузь потребує кваліфікованих операторів екскаваторів. Залежно від досвіду та навичок, такі спеціалісти можуть розраховувати на заробітну плату від 40 до 60 тисяч гривень. Аналогічну заробітну плату пропонують автосервіси кваліфікованим автомеханікам.

Водії-міжнародники з досвідом роботи та необхідними навичками можуть розраховувати на зарплатню від 53 до 90 тисяч гривень. Логістичні компанії шукають відповідальних професіоналів, здатних забезпечити безпечну та своєчасну доставку вантажів.

За роботу вчителем готові платити понад 40 тисяч

Рівень заробітної плати викладачів англійської мови в Україні може досягати значних сум. Деякі роботодавці пропонують зарплату понад 40 тисяч гривень.

Наприклад, мовні центри пропонують зарплату від 20 до 50 тисяч гривень викладачам англійської мови з високим рівнем володіння мовою та досвідом викладання. Серед вимог зазначають:

рівень володіння англійською Advanced/Proficiency;

вміння планувати та проводити заняття;

закінчена вищу освіту (філолог, викладач, перекладач), “проте перевага надається високому рівню володіння мовою та вмінню викладати”.

Ще одна вакансія викладача англійської мови з зарплатнею від 15 до 52 тисяч гривень з’явилася в компанії, що спеціалізується на організації мовних курсів. Із вимог лише:

рівень володіння англійською – не нижче за Advanced;

досвід викладання дорослим.

Загалом, на українському ринку праці з’явилися нові професії, зокрема демінер. Ця професія є високооплачуваною як у військовому, так і в цивільному секторі. Варто стежити за цікавими пропозиціями на популярних ресурсах та обирати найцікавіші пропозиції. Все частіше роботодавці оцінюють працівників не за освітою, а за реальними навичками.