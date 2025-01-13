Для безработных установили новые выплаты: сколько теперь будут получать украинцы

С начала 2025 года украинцы, которые остались без работы, могут рассчитывать на большую финансовую поддержку от государства. Максимальный размер пособия по безработице увеличился до 8 000 гривен. Кроме того, правительство решило стимулировать работодателей нанимать людей с инвалидностью, предлагая им компенсацию расходов на обустройство рабочих мест до 120 000 гривен.

Как сообщили в Государственной службе занятости, согласно новым правилам, максимальная выплата для безработных выросла с 7 100 до 8 000 гривен в год. Это связано с увеличением минимальной заработной платы.

Повышение выплат для безработных имеет целью улучшить их материальное положение и стимулировать к активному поиску работы. Дополнительные средства позволят безработным пройти курсы повышения квалификации или переквалификацию, что увеличит их шансы на трудоустройство.

Государство активно поддерживает инклюзию людей с инвалидностью на рынке труда. С целью увеличения количества рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями, были увеличены размеры компенсаций для работодателей.

Теперь компании, которые трудоустраивают людей с I группой инвалидности, могут получить компенсацию до 120 тысяч гривен.

Для лиц со II группой инвалидности – до 80 тысяч гривен. Эти средства можно использовать на обустройство рабочего места, приобретение необходимого оборудования или адаптацию помещений.

Для получения компенсации работодателю необходимо обратиться в центр занятости и предоставить пакет документов. Благодаря этой программе, в 2024 году было создано 2000 новых рабочих мест для людей с инвалидностью, что является значительным достижением.

Новые правительственные программы направлены на создание равных возможностей на рынке труда. В частности, они призваны помочь людям с инвалидностью, ветеранам и другим уязвимым группам населения найти стабильную работу. Работодатели, которые нанимают таких работников, получают финансовую поддержку от государства для обустройства рабочих мест.

Несмотря на то, что украинцы активно пользуются программой «Национальный кэшбек» (более 4,5 миллиона участников), выплаты за декабрь будут сделаны с небольшой задержкой – в конце февраля. Это связано с особенностями бюджетного процесса.