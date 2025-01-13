До 15 января украинцы получат деньги на карточку: кто получит по 3000 гривен на карточку

Уже через несколько дней украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, получат очередную финансовую помощь от государства. Эти средства предназначены для тех, кто больше всего пострадал от войны и оказался в сложной жизненной ситуации. Выплаты будут осуществляться тем категориям переселенцев, которые нуждаются в дополнительной социальной поддержке.

График выплат для внутренне перемещенных лиц предусматривает два платежа в месяц: 15-го и 28-го числа. Это означает, что некоторые ВПЛ получат деньги уже в середине месяца, а другие – в конце.

Размер ежемесячной помощи для внутренне перемещенных лиц остался неизменным в 2025 году. Взрослым выплачивается 2000 гривен, а детям и лицам с инвалидностью – 3000 гривен.

Если вы не получили выплату ни 15, ни 28 числа, обязательно обратитесь в ЦНАП или орган социальной защиты. Там вам объяснят причину задержки и помогут решить проблему. Полученные средства вы можете потратить по своему усмотрению. Конечно, этой суммы недостаточно для аренды жилья, но она поможет частично покрыть другие расходы, такие как продукты питания, лекарства или коммунальные услуги.

Обычно, украинцы получают выплаты за кэшбек с небольшим опозданием – в конце следующего месяца после совершения покупок. Например, кэшбек за ноябрь обычно зачисляется на карту в декабре.

Однако, в этот раз возникли некоторые отклонения от обычного графика. Из-за особенностей бюджетного процесса, выплаты за декабрь 2024 года будут осуществлены не в январе, как ожидалось, а с небольшой задержкой – в феврале 2025 года. Об этом неоднократно предупреждали украинцев в Министерстве экономики.

Несмотря на задержку, все участники программы «Национальный кэшбек» получат свои средства. Максимальная сумма, которую можно вернуть, как и раньше, составляет 3000 гривен в месяц. Но стоит отметить, что сумма выплат для каждого будет индивидуальной и будет зависеть от общей суммы покупок украинских товаров за соответствующий месяц.

Также важно помнить, что средства по программе кэшбек зачисляются на специальную карту, с которой нельзя снять наличные в банкомате.