До 15 січня українців отримають гроші на картку: хто отримає по 3000 гривень на картку

Уже за кілька днів українці, які були змушені залишити свої домівки через війну, отримають чергову фінансову допомогу від держави. Ці кошти призначені для тих, хто найбільше постраждав від війни та опинився у складній життєвій ситуації. Виплати будуть здійснюватися тим категоріям переселенців, які потребують додаткової соціальної підтримки.

Графік виплат для внутрішньо переміщених осіб передбачає два платежі на місяць: 15-го та 28-го числа. Це означає, що деякі ВПО отримають гроші вже в середині місяця, а інші – наприкінці.

Розмір щомісячної допомоги для внутрішньо переміщених осіб залишився незмінним у 2025 році. Дорослим виплачується 2000 гривень, а дітям та особам з інвалідністю – 3000 гривень.

Якщо ви не отримали виплату ні 15, ні 28 числа, обов’язково зверніться до ЦНАПу або органу соціального захисту. Там вам пояснять причину затримки і допоможуть вирішити проблему. Отримані кошти ви можете витратити на власний розсуд. Звісно, цієї суми недостатньо для оренди житла, але вона допоможе частково покрити інші витрати, такі як продукти харчування, ліки або комунальні послуги.

Зазвичай, українці отримують виплати за кешбек з невеликим запізненням – наприкінці наступного місяця після здійснення покупок. Наприклад, кешбек за листопад зазвичай зараховується на картку в грудні.

Однак, цього разу виникли деякі відхилення від звичайного графіку. Через особливості бюджетного процесу, виплати за грудень 2024 року будуть здійснені не в січні, як очікувалося, а з невеликою затримкою – у лютому 2025 року. Про це неодноразово попереджали українців у Міністерстві економіки.

Незважаючи на затримку, всі учасники програми “Національний кешбек” отримають свої кошти. Максимальна сума, яку можна повернути, як і раніше, становить 3000 гривень на місяць. Але варто зазначити, що сума виплат для кожного буде індивідуальною і залежатиме від загальної суми покупок українських товарів за відповідний місяць.

Також важливо пам’ятати, що кошти за програмою кешбек зараховуються на спеціальну картку, з якої не можна зняти готівку в банкоматі.