Коснется всех украинцев: с 1 февраля вводят важные изменения в работе банков

Нас ждут новые ограничения на перевод денег. С начала февраля суммы, которые мы можем переводить, будут меньше.

Недавно несколько украинских банков договорились усилить контроль над нашими деньгами. Это означает, что банки будут пристальнее следить за нашими финансовыми операциями, особенно если мы попадаем под категорию «подозрительных» клиентов. Кроме того, уменьшится сумма денег, которую мы можем перевести за месяц.

Новые лимиты на переводы средств будут индивидуальными для каждого клиента и будут зависеть от оценки уровня финансового риска. При определении этого уровня основное внимание будут уделять наличию подтвержденных источников доходов. Клиенты, которые не смогут предоставить документы, подтверждающие их доходы, получат существенно ниже лимиты на перевод.

С 1 февраля 2025 года вводятся более жесткие правила для безналичных переводов. Если вы не сможете доказать, откуда у вас деньги, то максимальная сумма, которую вы сможете перевести за месяц, составит 150 тысяч гривен. И это еще не все – с лета этот лимит уменьшат до 100 тысяч.

Если вы хотите переводить большую сумму, чем установлено лимитом, вам нужно будет обратиться в банк с соответствующим заявлением и предоставить документы, подтверждающие происхождение ваших средств.

Стоит отметить, что новые ограничения не будут касаться зарплат, волонтерских сборов и других легальных доходов.

В прошлом году вопрос контроля за денежными переводами между карточками стал очень актуальным. Национальный банк Украины объяснил, что основная причина таких мер – борьба с теневой экономикой и злоумышленниками, которые используют так называемых «дропов». Дропы – это люди, которые за деньги предоставляют свои банковские карты мошенникам для проведения сомнительных финансовых операций. Таким образом, преступники пытаются избежать уплаты налогов и скрыть незаконные доходы. При чем людям с официальными доходами волноваться не стоит их это не касается.