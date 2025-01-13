Торкнеться всіх українців: з 1 лютого запроваджують важливі зміни в роботі карток

На нас чекають нові обмеження на переказ грошей. З початку лютого суми, які ми можемо переказувати, будуть меншими.

Нещодавно кілька українських банків домовились посилити контроль над нашими грошима. Це означає, що банки будуть пильніше стежити за нашими фінансовими операціями, особливо якщо ми потрапляємо під категорію “підозрілих” клієнтів. Крім того, зменшиться сума грошей, яку ми можемо переказати за місяць.

Нові ліміти на перекази коштів будуть індивідуальними для кожного клієнта та залежатимуть від оцінки рівня фінансового ризику. При визначенні цього рівня основну увагу приділятимуть наявності підтверджених джерел доходів. Клієнти, які не зможуть надати документи, що підтверджують їхні доходи, отримають суттєво нижчі ліміти на переказ.

З 1 лютого 2025 року вводяться жорсткіші правила для безготівкових переказів. Якщо ви не зможете довести, звідки у вас гроші, то максимальна сума, яку ви зможете переказати за місяць, становитиме 150 тисяч гривень. І це ще не все – з літа цей ліміт зменшать до 100 тисяч.

Якщо ви хочете переказувати більшу суму, ніж встановлено лімітом, вам потрібно буде звернутися до банку з відповідною заявою та надати документи, які підтверджують походження ваших коштів.

Варто зазначити, що нові обмеження не стосуватимуться зарплат, волонтерських зборів та інших легальних доходів.

Минулого року питання контролю за грошовими переказами між картками стало дуже актуальним. Національний банк України пояснив, що основна причина таких заходів – боротьба з тіньовою економікою та зловмисниками, які використовують так званих “дропів”. Дропи – це люди, які за гроші надають свої банківські картки шахраям для проведення сумнівних фінансових операцій. Таким чином, злочинці намагаються уникнути сплати податків і приховати незаконні доходи. При чому людям з офіційними доходами хвилюватися не варто їх це не стосується.