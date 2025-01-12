В школах України скасують деякі предмети: які ще нововведення планують для школярів

З 2027 року українські школярі старших класів матимуть більше свободи у виборі навчальних предметів. Міністерство освіти оголосило, що такі дисципліни як фізика, біологія та хімія більше не будуть обов’язковими для вивчення.

Крім природничих наук, зі списку обов’язкових предметів також виключать гуманітарні дисципліни, такі як зарубіжна література, всесвітня історія, громадянська освіта та географія.

Незважаючи на значні зміни, деякі предмети залишаться обов’язковими для всіх учнів. До них належать українська мова та література, історія України, англійська мова, математика, фізична культура та новий предмет “Захист України”.

Впровадження цих нововведень розпочнеться у 2027 році в рамках масштабної освітньої реформи. Її мета – зробити навчання більш сучасним, ефективним та орієнтованим на індивідуальні потреби кожного учня.

Реформа передбачає введення індивідуальних навчальних планів, які дозволять кожному учневі обирати предмети відповідно до своїх інтересів та майбутніх планів. Школи перетворяться на профільні заклади, де учні зможуть обрати один із трьох напрямків навчання.

Учні старших класів зможуть навчатися у ліцеях за обраним профілем, поглиблено вивчаючи обрані предмети та обираючи додаткові курси. Міністерство освіти пропонує широкий вибір профільних напрямків, які можна об’єднати у три великі групи: мовно-літературний, STEM та суспільно-гуманітарний.

Навчальний план кожного учня складатиметься з обраних профільних предметів та обов’язкових дисциплін, які будуть однаковими для всіх. Точний перелік обов’язкових предметів буде визначено пізніше.

У 10 класі учні вивчатимуть широкий спектр предметів, що охоплюють усі основні освітні галузі. Обов’язковими будуть дисципліни з таких напрямків:

Мова і література: українська мова, література, іноземні мови.

Математика: інтегрований курс математики або окремі дисципліни (алгебра, геометрія тощо).

Природничі науки: інтегрований курс природничих наук або окремі дисципліни (фізика, хімія, біологія, географія).

Суспільствознавство: історія, громадянська освіта, курси, пов’язані з добробутом і здоров’ям.

Інформатика: основи інформатики та комп’ютерних технологій.

Фізична культура: різноманітні спортивні заняття.

Мистецтво: музика, образотворче мистецтво та інші творчі напрямки.

Технології: основи технологій та промислового дизайну.

10 клас буде особливим, оскільки на нього покладається важлива роль адаптації учнів до нової освітньої моделі. Саме тому більшу увагу буде приділено саме обов’язковим для всіх дисциплінам.