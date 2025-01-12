В школах Украины отменят некоторые предметы: какие еще нововведения планируют для школьников

С 2027 года украинские школьники старших классов будут иметь больше свободы в выборе учебных предметов. Министерство образования объявило, что такие дисциплины как физика, биология и химия больше не будут обязательными для изучения.

Кроме естественных наук, из списка обязательных предметов также исключат гуманитарные дисциплины, такие как зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование и география.

Несмотря на значительные изменения, некоторые предметы останутся обязательными для всех учеников. К ним относятся украинский язык и литература, история Украины, английский язык, математика, физическая культура и новый предмет «Защита Украины».

Внедрение этих нововведений начнется в 2027 году в рамках масштабной образовательной реформы. Ее цель – сделать обучение более современным, эффективным и ориентированным на индивидуальные потребности каждого ученика.

Реформа предусматривает введение индивидуальных учебных планов, которые позволят каждому ученику выбирать предметы в соответствии со своими интересами и будущими планами. Школы превратятся в профильные заведения, где ученики смогут выбрать одно из трех направлений обучения.

Ученики старших классов смогут учиться в лицеях по выбранному профилю, углубленно изучая выбранные предметы и выбирая дополнительные курсы. Министерство образования предлагает широкий выбор профильных направлений, которые можно объединить в три большие группы: языково-литературный, STEM и общественно-гуманитарный.

Учебный план каждого ученика будет состоять из выбранных профильных предметов и обязательных дисциплин, которые будут одинаковыми для всех. Точный перечень обязательных предметов будет определен позже.

В 10 классе ученики будут изучать широкий спектр предметов, охватывающих все основные образовательные области. Обязательными будут дисциплины по следующим направлениям:

Язык и литература: украинский язык, литература, иностранные языки.

Математика: интегрированный курс математики или отдельные дисциплины (алгебра, геометрия и т.д.).

Естественные науки: интегрированный курс естественных наук или отдельные дисциплины (физика, химия, биология, география).

Обществознание: история, гражданское образование, курсы, связанные с благосостоянием и здоровьем.

Информатика: основы информатики и компьютерных технологий.

Физическая культура: разнообразные спортивные занятия.

Искусство: музыка, изобразительное искусство и другие творческие направления.

Технологии: основы технологий и промышленного дизайна.

10 класс будет особенным, поскольку на него возлагается важная роль адаптации учащихся к новой образовательной модели. Именно поэтому большее внимание будет уделено именно обязательным для всех дисциплинам.