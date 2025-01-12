Київстар оприлюднив важливу новину: що зміниться з 15 січня

З середини січня компанія “Київстар” вносить деякі зміни в умови користування денними пакетами для кількох своїх тарифних планів. При цьому, основна вартість послуг мобільного зв’язку залишається незмінною. Компанія заявляє, що інформація про загальне підвищення тарифів не відповідає дійсності.

Як повідомив “Київстар”, з 15 січня відбудуться зміни в деяких тарифних планах. Ці зміни стосуватимуться як обсягу послуг, що входять до тарифу, так і їхньої вартості для окремих категорій користувачів.

На тлі поширення в мережі чуток про чергове підвищення тарифів, “Київстар” зробив офіційну заяву, запевнивши абонентів, що вартість основних послуг мобільного зв’язку залишиться незмінною. Компанія уточнила, що зміни торкнуться лише восьми конкретних тарифних планів.

“ТВІЙ Безлім”;

“ТВІЙ Максимум”;

“LOVE UA Магніт”;

“LOVE UA Світло 2024”;

“LOVE UA Свобода 2024”;

“LOVE UA Безлім 2024”;

“LOVE UA Пісня 2024”;

“LOVE UA Сила 2024”.

Основні оновлення стосуватимуться складу послуг у денних пакетах. Наприклад, абоненти тарифу “ТВІЙ Безлім” зможуть користуватися додатковими 12,2 ГБ мобільного інтернету під час перебування за кордоном у країнах, що підпадають під дію програми “Роумінг як вдома”. Окрім того, компанія оновить список країн, для яких будуть діяти спеціальні тарифи на дзвінки за кордон.

Для абонентів тарифів “LOVE UA Пісня 2024” та “LOVE UA Сила 2024” змінюється вартість використання мобільного інтернету понад включений до тарифу обсяг під час перебування за кордоном. Відтепер кожен мегабайт такого інтернету коштуватиме 8 копійок. Крім того, компанія введе єдиний тариф на використання інтернету понад ліміт у всіх країнах.

Багато хто занепокоївся, побачивши новини про зміни в тарифах “Київстар”. Почали ходити чутки про те, що компанія знову підвищує ціни. Однак “Київстар” запевнив, що це не так. Зміни стосуються лише додаткових послуг, які активуються, якщо ви не встигаєте вчасно поповнювати рахунок. Вартість основних тарифів залишається незмінною.