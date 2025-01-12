Киевстар обнародовал важную новость: что изменится с 15 января

С середины января компания «Киевстар» вносит некоторые изменения в условия пользования дневными пакетами для нескольких своих тарифных планов. При этом, основная стоимость услуг мобильной связи остается неизменной. Компания заявляет, что информация об общем повышении тарифов не соответствует действительности.

Как сообщил «Киевстар», с 15 января произойдут изменения в некоторых тарифных планах. Эти изменения будут касаться как объема услуг, входящих в тариф, так и их стоимости для отдельных категорий пользователей.

На фоне распространения в сети слухов об очередном повышении тарифов, «Киевстар» сделал официальное заявление, заверив абонентов, что стоимость основных услуг мобильной связи останется неизменной. Компания уточнила, что изменения коснутся лишь восьми конкретных тарифных планов.

«ТВОЙ Безлим»;

«ТВІЙ Максимум»;

«LOVE UA Магнит»;

«LOVE UA Свет 2024»;

«LOVE UA Свобода 2024»;

«LOVE UA Безлим 2024»;

«LOVE UA Песня 2024»;

«LOVE UA Сила 2024».

Основные обновления будут касаться состава услуг в дневных пакетах. Например, абоненты тарифа «ТВОЙ Безлим» смогут пользоваться дополнительными 12,2 ГБ мобильного интернета во время пребывания за рубежом в странах, подпадающих под действие программы «Роуминг как дома». Кроме того, компания обновит список стран, для которых будут действовать специальные тарифы на звонки за границу.

Для абонентов тарифов «LOVE UA Песня 2024» и «LOVE UA Сила 2024» меняется стоимость использования мобильного интернета сверх включенного в тариф объема во время пребывания за рубежом. Отныне каждый мегабайт такого интернета будет стоить 8 копеек. Кроме того, компания введет единый тариф на использование интернета сверх лимита во всех странах.

Многие забеспокоились, увидев новости об изменениях в тарифах «Киевстар». Начали ходить слухи о том, что компания снова повышает цены. Однако «Киевстар» заверил, что это не так. Изменения касаются только дополнительных услуг, которые активируются, если вы не успеваете вовремя пополнять счет. Стоимость основных тарифов остается неизменной.