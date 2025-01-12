Важлива інформація для українців: стало відомо, якою буде вартість електроенергії з лютого 2025 року

Протягом лютого 2025 року вартість електроенергії для населення залишиться незмінною і становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину. Такий тариф діятиме щонайменше до завершення опалювального сезону.

Таку інформацію оприлюднив міністр енергетики Герман Галущенко у відповіді на звернення народного депутата Олексія Кучеренка.

Відповідно до Урядової постанови № 632, тариф на електроенергію для населення залишатиметься незмінним до 30 квітня 2025 року.

Це означає, що до кінця квітня 2025 року тариф на електроенергію залишиться незмінним.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також зазначив, що не планується змінювати тарифи на інші комунальні послуги, зокрема на газ та опалення. За словами прем’єр-міністра, держава гарантує, що до кінця опалювального сезону тарифів на енергоносії підвищувати не будуть.

Чи підвищать з 1 червня тариф на світло до 6,7 грн за 1 кВт*год

Найближчим часом не варто очікувати значного подорожчання електроенергії. Як зазначив народний депутат Сергій Нагорняк, чинний тариф забезпечує державні енергокомпанії достатніми коштами для покриття витрат і навіть отримання невеликого прибутку.

Народний депутат спростував інформацію про майбутнє підвищення тарифу на електроенергію до 6,7 гривень за кіловат-годину, зазначивши, що в цьому немає економічної необхідності.

За словами народного депутата, після останнього підвищення тарифу фінансовий стан державних енергокомпаній значно покращився, тому подальше підвищення тарифів є недоцільним.

Хоча тариф на електроенергію залишиться незмінним, вартість інших комунальних послуг в Україні за останній рік суттєво зросла. Загалом, індекс споживчих цін на комунальні послуги збільшився на 18,9%.

Вартість природного газу теж залишатиметься незмінною щонайменше до завершення опалювального сезону. Однак вже влітку можуть змінити вартість блакитного палива, ймовірно, вартість може сягнути 16-18 гривень за кубометр.