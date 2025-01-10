Под угрозой водители: мошенники массово используют новую масштабную схему с номерами телефонов
В Украине разоблачили хитрую схему мошенничества: злоумышленники используют номер телефона, который оставили на лобовом стекле автомобиля, вместе с номером авто и VIN-кодом, чтобы получить доступ к личной информации владельца через открытые базы данных. Чтобы обезопасить себя, не оставляйте свой номер телефона на виду и не разглашайте лишнюю информацию о своем автомобиле.
Об этом рассказал работник правоохранительных органов в одном из автомобильных изданий. Несмотря на то, что многие считают нужным оставлять свои контакты на стекле автомобиля, чтобы избежать конфликтов при парковке, на самом деле это может привести к серьезным проблемам.
Как работает мошенническая схема
Специалисты предупреждают об опасности оставлять контактные данные на автомобиле. Комбинация номера телефона, номерных знаков и VIN-кода, которые часто оставляют на лобовом стекле, позволяет злоумышленникам получить доступ к конфиденциальной информации о владельце авто через открытые базы данных. Эти данные могут быть использованы для различных видов мошенничества.
- Телефонное мошенничество. Злоумышленники звонят владельцу авто, представляясь работниками полиции, страховыми агентами или другими службами. Они сообщают о якобы совершенном правонарушении и требуют денежной компенсации.
- Похищение колес или номерных знаков. После кражи частей автомобиля, злоумышленники оставляют на виду номер телефона с предложением вернуть похищенное за вознаграждение.
- Угон автомобиля. Имея доступ к VIN-коду и другой информации об авто, мошенники могут организовать угон авто или попытаться переоформить транспортное средство на себя.
Работники правоохранительных органов советуют: чтобы обезопасить себя от мошенников, не оставляйте на виду в авто никаких персональных данных, особенно номер телефона. Если необходимо оставить контакты, воспользуйтесь специальными анонимными сервисами. Также регулярно осматривайте автомобиль на предмет повреждений и обращайтесь в полицию, если исчезли номерные знаки или колеса.
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