Под угрозой водители: мошенники массово используют новую масштабную схему с номерами телефонов

В Украине разоблачили хитрую схему мошенничества: злоумышленники используют номер телефона, который оставили на лобовом стекле автомобиля, вместе с номером авто и VIN-кодом, чтобы получить доступ к личной информации владельца через открытые базы данных. Чтобы обезопасить себя, не оставляйте свой номер телефона на виду и не разглашайте лишнюю информацию о своем автомобиле.

Об этом рассказал работник правоохранительных органов в одном из автомобильных изданий. Несмотря на то, что многие считают нужным оставлять свои контакты на стекле автомобиля, чтобы избежать конфликтов при парковке, на самом деле это может привести к серьезным проблемам.

Как работает мошенническая схема

Специалисты предупреждают об опасности оставлять контактные данные на автомобиле. Комбинация номера телефона, номерных знаков и VIN-кода, которые часто оставляют на лобовом стекле, позволяет злоумышленникам получить доступ к конфиденциальной информации о владельце авто через открытые базы данных. Эти данные могут быть использованы для различных видов мошенничества.

Телефонное мошенничество. Злоумышленники звонят владельцу авто, представляясь работниками полиции, страховыми агентами или другими службами. Они сообщают о якобы совершенном правонарушении и требуют денежной компенсации.

Похищение колес или номерных знаков. После кражи частей автомобиля, злоумышленники оставляют на виду номер телефона с предложением вернуть похищенное за вознаграждение.

Угон автомобиля. Имея доступ к VIN-коду и другой информации об авто, мошенники могут организовать угон авто или попытаться переоформить транспортное средство на себя.

Работники правоохранительных органов советуют: чтобы обезопасить себя от мошенников, не оставляйте на виду в авто никаких персональных данных, особенно номер телефона. Если необходимо оставить контакты, воспользуйтесь специальными анонимными сервисами. Также регулярно осматривайте автомобиль на предмет повреждений и обращайтесь в полицию, если исчезли номерные знаки или колеса.