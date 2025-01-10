Може бути переплата: Нафтогаз зробив важливе попередження для споживачів газу

Законодавство вимагає від власників житла своєчасної повірки газових лічильників. Цю процедуру проводять кваліфіковані фахівці.

Повірка лічильника гарантує, що він правильно обчислює спожитий газ. Це дозволяє уникнути переплат за комунальні послуги. Відсутність своєчасної повірки газового лічильника може призвести до того, що ви будете платити за газ більше, ніж насправді споживаєте.

З часом будь-який прилад зношується, і газовий лічильник не є винятком. Під час повірки фахівець оцінює його технічний стан і визначає, чи потребує він ремонту або заміни.

Якщо лічильник не підлягає ремонту, його замінюють на новий. Поки тривають роботи, споживач користується тимчасовим лічильником. Вартість повірки газового лічильника вже врахована у платіжках за газ, тому споживачам не потрібно додатково оплачувати цю процедуру.

Чи здорожчає газ у 2025 році

На час дії воєнного стану та ще шість місяців після уряд встановив мораторій на підвищення цін на природний газ та опалення. Однак вже навесні 2025 року мораторій можуть скасувати та підвищити ціни на природний газ. Деякі експерти припускають, що вартість може зрости навіть до 18-20 гривень за один кубометр газу. Але це лише на рівні припущень.

Також українцям нагадали, чому важливо вчасно передавати показники лічильника.

Уникнення переплат. Якщо ви не передаєте показники, вам можуть нарахувати більший обсяг спожитого газу, ніж ви насправді використали. Це призведе до переплати за комунальні послуги.

Точні розрахунки. Завдяки своєчасній передачі даних, ви отримуватимете точні рахунки за спожитий газ.

Уникнення проблем з постачальником газу. Несвоєчасна передача показників може призвести до непорозумінь з газовою компанією та затягування процесу розрахунків.

Контроль над своїми витратами. Регулярно перевіряючи свої рахунки, ви зможете відстежувати свої витрати на газ і планувати свій бюджет.

Пам’ятайте: вчасно передані показники — це гарантія того, що ви платите лише за той газ, який фактично спожили.