Может быть переплата: Нафтогаз сделал важное предупреждение для потребителей газа

Законодательство требует от владельцев жилья своевременной поверки газовых счетчиков. Эту процедуру проводят квалифицированные специалисты.

Поверка счетчика гарантирует, что он правильно вычисляет потребленный газ. Это позволяет избежать переплат за коммунальные услуги.

Отсутствие своевременной поверки газового счетчика может привести к тому, что вы будете платить за газ больше, чем на самом деле потребляете.

Со временем любой прибор изнашивается, и газовый счетчик не является исключением. Во время поверки специалист оценивает его техническое состояние и определяет, нуждается ли он в ремонте или замене.

Если счетчик не подлежит ремонту, его заменяют на новый. Пока продолжаются работы, потребитель пользуется временным счетчиком.

Стоимость поверки газового счетчика уже учтена в платежках за газ, поэтому потребителям не нужно дополнительно оплачивать эту процедуру.

Подорожает ли газ в 2025 году

На время действия военного положения и еще шесть месяцев после правительство установило мораторий на повышение цен на природный газ и отопление. Однако уже весной 2025 года мораторий могут отменить и повысить цены на природный газ. Некоторые эксперты предполагают, что стоимость может вырасти даже до 18-20 гривен за один кубометр газа. Но это лишь на уровне предположений.

Также украинцам напомнили, почему важно вовремя передавать показания счетчика.

Избежание переплат. Если вы не передаете показатели, вам могут начислить больший объем потребленного газа, чем вы на самом деле использовали. Это приведет к переплате за коммунальные услуги.

Точные расчеты. Благодаря своевременной передаче данных, вы будете получать точные счета за потребленный газ.

Избежание проблем с поставщиком газа. Несвоевременная передача показателей может привести к недоразумениям с газовой компанией и затягиванию процесса расчетов.

Контроль над своими расходами. Регулярно проверяя свои счета, вы сможете отслеживать свои расходы на газ и планировать свой бюджет.

Помните: вовремя переданные показатели – это гарантия того, что вы платите только за тот газ, который фактически потребили.