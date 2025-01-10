Авто

Під загрозою водії: шахраї масово використовують нову масштабну схему з номерами телефонів

Yulia11.01.2025
увага

В Україні викрили хитру схему шахрайства: зловмисники використовують номер телефону, який залишили на лобовому склі автомобіля, разом з номером авто та VIN-кодом, щоб отримати доступ до особистої інформації власника через відкриті бази даних. Щоб убезпечити себе, не залишайте свій номер телефону на видноті і не розголошуйте зайву інформацію про свій автомобіль.

Про це розповів працівник правоохоронних органів в одному з автомобільних видань. Незважаючи на те, що багато хто вважає за потрібне залишати свої контакти на склі автомобіля, щоб уникнути конфліктів при паркуванні, насправді це може призвести до серйозних проблем.

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Як працює шахрайська схема

Фахівці попереджають про небезпеку залишати контактні дані на автомобілі. Комбінація номеру телефону, номерних знаків та VIN-коду, які часто залишають на лобовому склі, дозволяє зловмисникам отримати доступ до конфіденційної інформації про власника авто через відкриті бази даних. Ці дані можуть бути використані для різних видів шахрайства.

  • Телефонне шахрайство. Зловмисники дзвонять власнику авто, представляючись працівниками поліції, страховими агентами або іншими службами. Вони повідомляють про нібито скоєне правопорушення і вимагають грошової компенсації.
  • Викрадення коліс або номерних знаків. Після крадіжки частин автомобіля, зловмисники залишають на видноті номер телефону з пропозицією повернути викрадене за винагороду.
  • Викрадення автомобіля. Маючи доступ до VIN-коду та іншої інформації про авто, шахраї можуть організувати викрадення авто або спробувати переоформити транспортний засіб на себе.

Працівники правоохоронних органів радять: щоб убезпечити себе від шахраїв, не залишайте на видноті в авто жодних персональних даних, особливо номер телефону. Якщо необхідно залишити контакти, скористайтеся спеціальними анонімними сервісами. Також регулярно оглядайте автомобіль на предмет пошкоджень і звертайтеся в поліцію, якщо зникли номерні знаки чи колеса.

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Yulia11.01.2025
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