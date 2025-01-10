Під загрозою водії: шахраї масово використовують нову масштабну схему з номерами телефонів

В Україні викрили хитру схему шахрайства: зловмисники використовують номер телефону, який залишили на лобовому склі автомобіля, разом з номером авто та VIN-кодом, щоб отримати доступ до особистої інформації власника через відкриті бази даних. Щоб убезпечити себе, не залишайте свій номер телефону на видноті і не розголошуйте зайву інформацію про свій автомобіль.

Про це розповів працівник правоохоронних органів в одному з автомобільних видань. Незважаючи на те, що багато хто вважає за потрібне залишати свої контакти на склі автомобіля, щоб уникнути конфліктів при паркуванні, насправді це може призвести до серйозних проблем.

Як працює шахрайська схема

Фахівці попереджають про небезпеку залишати контактні дані на автомобілі. Комбінація номеру телефону, номерних знаків та VIN-коду, які часто залишають на лобовому склі, дозволяє зловмисникам отримати доступ до конфіденційної інформації про власника авто через відкриті бази даних. Ці дані можуть бути використані для різних видів шахрайства.

Телефонне шахрайство. Зловмисники дзвонять власнику авто, представляючись працівниками поліції, страховими агентами або іншими службами. Вони повідомляють про нібито скоєне правопорушення і вимагають грошової компенсації.

Викрадення коліс або номерних знаків. Після крадіжки частин автомобіля, зловмисники залишають на видноті номер телефону з пропозицією повернути викрадене за винагороду.

Викрадення автомобіля. Маючи доступ до VIN-коду та іншої інформації про авто, шахраї можуть організувати викрадення авто або спробувати переоформити транспортний засіб на себе.

Працівники правоохоронних органів радять: щоб убезпечити себе від шахраїв, не залишайте на видноті в авто жодних персональних даних, особливо номер телефону. Якщо необхідно залишити контакти, скористайтеся спеціальними анонімними сервісами. Також регулярно оглядайте автомобіль на предмет пошкоджень і звертайтеся в поліцію, якщо зникли номерні знаки чи колеса.