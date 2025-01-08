Никогда не кладите лимон в горячий чай: эксперты отметили опасность

Лимонный чай давно полюбился многим благодаря своему освежающему вкусу и полезным свойствам. Особенно ценят его за высокое содержание витамина С. Однако, как оказалось, не все знают, как правильно его готовить, чтобы сохранить все полезные вещества.

Известно, что витамин С очень чувствителен к высоким температурам. Доктор Эрик Берг, популярный ютубер и врач, объясняет, что уже при 30 градусах Цельсия этот витамин начинает разрушаться. А при температуре 60 градусов и выше его количество значительно уменьшается. То есть, добавляя лимон в горячий чай, мы фактически лишаем себя большей части витамина С.

Кроме витамина С, высокие температуры негативно влияют и на другие витамины, в частности группы В. Поэтому, чтобы сохранить максимум пользы от лимона, его лучше добавлять в уже остывший чай.

Фуд-блогер Наталья Мазурик подтверждает эту информацию и советует вообще потреблять лимон в сыром виде, а не добавлять его в горячие напитки. По ее словам, так мы получим все полезные вещества, которые содержит этот фрукт.

Какой лимонный сок лучше использовать?

Кроме того, важно обращать внимание на качество используемого лимона. По словам доктора Берга, пастеризованный лимонный сок, который часто продают в магазинах, содержит не натуральный витамин С, а синтетическую аскорбиновую кислоту, которая не обладает такой же эффективностью. Поэтому для получения максимальной пользы лучше использовать свежий лимон.

Почему лимон все равно полезен в чае?

Несмотря на разрушение витамина С, лимон все же приносит пользу. Лимонная кислота, которая сохраняется даже при нагревании, помогает защитить другие полезные вещества в чае, такие как катехины. Катехины – это антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами и защищают клетки организма от повреждений. Лимонная кислота способствует сохранению до 80% этих полезных веществ.

Вывод прост: если вы хотите получить максимум пользы от лимона, добавляйте его в чай, когда он уже достаточно остыл. А еще лучше – потребляйте лимон в сыром виде.