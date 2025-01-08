Стало известно, поднимут ли пенсионный возраст в 2025 году: официально от ПФУ

В Украине, чтобы выйти на пенсию, нужно иметь нужное количество лет и кроме этого — нужное количество стажа. К примеру, по состоянию на 2024 год на пенсию можно было выходить в 60, 63 или 65 лет. К счастью многих пенсионеров в 2025 году, пенсионный возраст останется неизменным, но не все так просто. Приблизительно 15% украинцев не смогут в этом году выйти на заслуженный отдых в 60 лет и вынуждены будут работать до 63 лет. Некоторые, которые могли уйти на пенсию в 63 года, вынуждены будут работать до 65 лет. Все из-за новых требований к страховому стажу. Он снова вырос на 1 год.

Какой теперь нужно иметь стаж в Украине?

Напомним, что несколько лет назад в Украине была введена пенсионная реформа согласно которой ежегодно, до 2028 года включительно, страховой стаж будет увеличиваться на один год. То есть если в прошлом году для выхода на пенсию в 60 лет нужно было иметь 31 год стажа, то в этом году это уже 32 года. Напомним, что в 2023 году в 60 лет достаточно было иметь 30 лет стажа, чтобы претендовать на заслуженный отдых. А в 2026 году это будет уже 33 года. В целом цель дойти до минимального стажа, который составит 35 лет.

Если же лицу, которому исполнилось 60 лет, не хватает стажа, то он вынужден продолжать работать до 63 лет. В этом возрасте (в 2025 году) можно выходить на пенсию, если есть 22 года стажа.

Ну и если и этих лет вам не хватает, то вы можете работать до 65 лет и выходить на заслуженный отдых, имея 15 лет стажа.

Также в ПФУ добавляют, что стаж можно докупить, однако это уместно и иногда выгодно только при условии, что вам не хватает буквально одного-двух лет.

Стоимость для каждого рассчитают индивидуально с учетом зарплаты и размера страховых взносов, которые лицо и работодатель вносили в течение трудового периода.