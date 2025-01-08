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Стало відомо, чи підіймуть пенсійний вік у 2025 році: офіційно від ПФУ

Карел Тетяна08.01.2025
Пенсіонер

В Україні, щоб вийти на пенсію потрібно мати потрібну кількість років і крім цього — потрібну кількість стажу. Наприклад, станом на 2024 рік на пенсію можна було виходити у 60, 63 або 65 років. На щастя багатьох пенсіонерів у 2025 році пенсійний вік залишиться незмінним, але не все так просто. Приблизно 15% українців не зможуть цьогоріч вийти на заслужений відпочинок у 60 років й змушені будуть працювати до 63 років. Деякі, які могли вийти на пенсію у 63 роки, змушені будуть працювати до 65 років. Все через нові вимоги до страхового стажу. Він знову зріс на 1 рік.

Який тепер потрібно мати стаж в Україні?

Нагадаємо, що кілька років тому в Україні запровадили пенсійну реформу згідно з якою щороку, до 2028 року включно, страховий стаж збільшуватиметься на один рік. Тобто, якщо минулого року для виходу на пенсію у 60 років потрібно було мати 31 рік стажу, то цьогоріч це вже 32 роки. Нагадаємо, що у 2023 році у 60 років достатньо було мати 30 років стажу, щоб претендувати на заслужений відпочинок. А у 2026 році це буде вже 33 роки. Загалом, мета дійти до мінімального стажу, який становитиме 35 років.

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Якщо ж, особі, якій виповнилося 60 років не вистачає стажу, то вона змушена продовжувати працювати до 63 років. У цьому віці (у 2025 році) можна виходити на пенсію, якщо є 22 роки стажу.

Ну і якщо й цих років вам бракує, то ви можете працювати до 65 роки й виходити на заслужений відпочинок маючи 15 років стажу.

Також у ПФУ додають, що стаж можна докупити, однак це доречно й інколи вигідно лише за умови, що вам не вистачає буквально одного-двох років. Вартість для кожного розрахують індивідуально враховуючи зарплату, та розмір страхових внесків, які особа і роботодавець вносили впродовж трудового періоду.

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Карел Тетяна08.01.2025
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