Стало відомо, чи підіймуть пенсійний вік у 2025 році: офіційно від ПФУ

В Україні, щоб вийти на пенсію потрібно мати потрібну кількість років і крім цього — потрібну кількість стажу. Наприклад, станом на 2024 рік на пенсію можна було виходити у 60, 63 або 65 років. На щастя багатьох пенсіонерів у 2025 році пенсійний вік залишиться незмінним, але не все так просто. Приблизно 15% українців не зможуть цьогоріч вийти на заслужений відпочинок у 60 років й змушені будуть працювати до 63 років. Деякі, які могли вийти на пенсію у 63 роки, змушені будуть працювати до 65 років. Все через нові вимоги до страхового стажу. Він знову зріс на 1 рік.

Який тепер потрібно мати стаж в Україні?

Нагадаємо, що кілька років тому в Україні запровадили пенсійну реформу згідно з якою щороку, до 2028 року включно, страховий стаж збільшуватиметься на один рік. Тобто, якщо минулого року для виходу на пенсію у 60 років потрібно було мати 31 рік стажу, то цьогоріч це вже 32 роки. Нагадаємо, що у 2023 році у 60 років достатньо було мати 30 років стажу, щоб претендувати на заслужений відпочинок. А у 2026 році це буде вже 33 роки. Загалом, мета дійти до мінімального стажу, який становитиме 35 років.

Якщо ж, особі, якій виповнилося 60 років не вистачає стажу, то вона змушена продовжувати працювати до 63 років. У цьому віці (у 2025 році) можна виходити на пенсію, якщо є 22 роки стажу.

Ну і якщо й цих років вам бракує, то ви можете працювати до 65 роки й виходити на заслужений відпочинок маючи 15 років стажу.

Також у ПФУ додають, що стаж можна докупити, однак це доречно й інколи вигідно лише за умови, що вам не вистачає буквально одного-двох років. Вартість для кожного розрахують індивідуально враховуючи зарплату, та розмір страхових внесків, які особа і роботодавець вносили впродовж трудового періоду.