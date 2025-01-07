Зарплаты военнослужащих пересмотрят: сколько будут получать в 2025 году

По состоянию на 1 января 2025 года оклад украинских военных остается неизменным. Любые изменения будут зависеть от пересмотра государственного бюджета.

Зарплаты военных могут быть пересмотрены в будущем, если уровень инфляции существенно возрастет. Однако для этого нужно соответствующее решение правительства.

Размер дополнительных выплат военным зависит от выполняемых задач и может составлять от 30 до 100 тысяч гривен в месяц.

Согласно действующему законодательству, размер дополнительных выплат для военных устанавливается в зависимости от выполняемых задач:

Военнослужащие, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, получают самые большие доплаты – до 100 тысяч гривен.

Те, кто выполняет задачи в штабах и органах управления, получают меньшие доплаты.

Военные, которые находятся на передовой, имеют право на дополнительные выплаты в размере 70 тысяч гривен.

Согласно информации военнослужащего Кирилла Сазонова, размер его денежного обеспечения как младшего сержанта составляет около 20 тысяч гривен. Однако, учитывая дополнительные выплаты за участие в боевых действиях и пребывание на передовой, общая сумма может существенно увеличиться и достичь 190 тысяч гривен.

Самые большие зарплаты получают военные, которые непосредственно участвуют в боевых действиях на передовой. Кроме основной зарплаты, существует система премирования за уничтожение вражеской техники, однако детали этой системы менее известны.

С марта 2025 года произошло повышение стипендий для курсантов военных учебных заведений. Теперь курсанты младших курсов будут получать не менее 8 тысяч гривен в месяц, а старшекурсники – более 20 тысяч. Это сделано для того, чтобы повысить мотивацию молодежи выбирать военную карьеру.

Согласно новому правительственному постановлению, для бронирования работников критически важных предприятий установлены новые требования по уровню заработной платы. В частности, предприятия обязаны выплачивать своим работникам не менее 20 тысяч гривен в месяц в течение последнего квартала.