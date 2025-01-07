Зарплати військовослужбовців переглянуть: скільки будуть отримувати в 2025 році

Станом на 1 січня 2025 року оклад українських військових залишається незмінним. Будь-які зміни залежатимуть від перегляду державного бюджету.

Зарплати військових можуть бути переглянуті в майбутньому, якщо рівень інфляції суттєво зросте. Проте для цього потрібне відповідне рішення уряду.

Розмір додаткових виплат військовим залежить від виконуваних завдань і може становити від 30 до 100 тисяч гривень на місяць.

Згідно з чинним законодавством, розмір додаткових виплат для військових встановлюється залежно від виконуваних завдань:

Військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, отримують найбільші доплати – до 100 тисяч гривень.

Ті, хто виконує завдання в штабах та органах управління, отримують менші доплати.

Військові, які перебувають на передовій, мають право на додаткові виплати у розмірі 70 тисяч гривень.

Згідно з інформацією військовослужбовця Кирила Сазонова, розмір його грошового забезпечення як молодшого сержанта становить близько 20 тисяч гривень. Проте, враховуючи додаткові виплати за участь у бойових діях та перебування на передовій, загальна сума може суттєво збільшитися і сягнути 190 тисяч гривень.

Найбільші зарплати отримують військові, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передовій. Окрім основної зарплати, існує система преміювання за знищення ворожої техніки, проте деталі цієї системи є менш відомими.

З березня 2025 року відбулося підвищення стипендій для курсантів військових навчальних закладів. Тепер курсанти молодших курсів отримуватимуть щонайменше 8 тисяч гривень на місяць, а старшокурсники – понад 20 тисяч. Це зроблено для того, щоб підвищити мотивацію молоді обирати військову кар’єру.

Згідно з новою урядовою постановою, для бронювання працівників критично важливих підприємств встановлено нові вимоги щодо рівня заробітної плати. Зокрема, підприємства зобов’язані виплачувати своїм працівникам не менше 20 тисяч гривень на місяць протягом останнього кварталу.