Плавна їзда чи розгін до максимальних обертів: знайдено спосіб зробити двигун майже безсмертним

Серед водіїв поширена думка, що плавна їзда без різких прискорень здатна продовжити життя двигуну. Однак це не зовсім так. Досвідчені автомеханіки стверджують, що для злагодженої роботи двигуна його хоча б час від часу потрібно змушувати працювати «на повну».

Чому постійна робота на низьких обертах шкодить двигуну?

Якщо двигун автівки постійно працює менш ніж на 2000 об/хв, продуктивність масляного насосу суттєво знижується. Через низький тиск моторної оливи деталі двигуна, зокрема вкладки колінвалу, не отримують достатньої кількості змазки і значно скоріше зношуються.

Саме тому спроба вберегти двигун за допомогою плавної та обережної їзди може навпаки нашкодити йому. Хоча постійні перегрузки так само не принесуть користі «серцю» вашої автівки.

Як забезпечити двигуну нормальну роботу?

Досвідчені автомеханіки радять час від часу давати двигуну можливість «подихати», розганяючи його до найвищих обертів. Для цього достатньо раз в тиждень проїхатися по трасі на повній швидкості, доводячи стрілку тахометра до червоної зони.

Це не означає, що потрібно повністю перейти на агресивний стиль водіння. Однак така профілактична їзда що кілька днів допоможе позбутися забрудненнь, які накопичилися у двигуні.

Яка користь від їзди на високих обертах?

Періодичне «перезавантаження» двигуна за допомогою 15-хвилинної поїздки на максимальних обертах принесе цілу низку позитивних ефектів:

Двигун очиститься від різного роду відкладень та нагару. Краще запрацює система турбонаддування. Стабілізуються оберти. Збільшиться тяга. Двигун краще запускатиметься навіть у зимові холоди.

Практикуючи швидку їзду бодай декілька разів на місяць, ви значно відстрочите зношування деталей двигуна та забудете, коли востаннє відвідували автосервіс. Недарма ж механіки вважають цей метод найкращою профілактикою проблем з двигуном, яка здатна зробити його майже безсмертним.