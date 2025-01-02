Уряд дозволив частині чоловіків виїздити закордон: про кого йдеться

Частині військовозобов’язаних чоловіків дозволили перетинати державний кордон, навіть попри те, що в країні діє воєнний стан. Але виїхати з України вони зможуть лише за певних умов. Відповідні зміни до законодавства днями вніс Кабінет Міністрів.

Яким чоловікам тепер можна виїздити за кордон?

Перетинати кордон уряд дозволив придатним до військової служби чоловікам у віці від 18 до 25 років. Однак скористатись цим правом зможуть лише військові-контрактники. Про таке нововведення на своєму Telegram-каналі повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

Виїздити закордон навіть під час дії воєнного стану зможуть громадян України чоловічої статі віком 18-25 років, які:

проходили військову службу у Збройних силах України чи розвідувальному органі Міністерства оборони за контрактом;

не проходили військову службу до укладання контракту (лише базову військову службу).

Який документ потрібен для перетину кордону?

Для виїзду за межі України військовим-контрактникам, що задовільняють переліченим вище умовам, потрібно буде пред’явити довідку, видану однією з уповноважених осіб:

командиром військової частини або ТЦК та СП;

керівником підрозділу розвідувального органу Міноборони.

Довідка, видана за формою, затвердженою Міністерством оборони, повинна містити відомості військово-облікового документу особи та факту укладання контракту з нею. Перевіряти чоловіків на наявність такої довідки під час перетину кордону будуть уповноважені службові особи Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, що всі інші чоловіки у віці від 18 до 60 років не мають права перетинати кордон під час дії воєнного стану. Виїздити за межі України вони можуть лише в разі виключення з військового обліку за станом здоров’я. Хоча є інші й особливі обставини, які дозволяють чоловікам виїздити за кордон. Зокрема йдеться про багатодітних батьків та чоловіків, що є опікунами своїх хворих родичів.