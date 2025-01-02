В «Дія» з’явилася нова послуга: вона позбавлятиме українців відстрочок від мобілізації

На порталі «Дія» з’явилася нова послуга, якій не надто зраділи військовозобов’язані українці. З її допомогою можна анулювати бронювання від мобілізації, отримане за місцем роботи. Повідомлення про появу такої функції днями з’явилося у Telegram-каналі прес-служби порталу державних послуг.

Хто може скасувати відстрочку в «Дія»?

Зняти бронь з військовозобов’язаного через портал «Дія» має право лише керівник чи інша уповноважена особа компанії, де він працює. Скасувати відстрочку свого працівника роботодавець може лише у кілька кліків. Для цього йому потрібно зробити наступне:

Пройти авторизацію на порталі «Дія» як юридична особа, скориставшись електронним підписом. Подати заявку на розбронювання із даними працівника чи кількох працівників, яких потрібно позбавити відстрочки. Перевірити свою заяву та підтвердити її за допомогою електронного підпису.

Обробка заяви на розбронювання займає до 24 годин, тож вже наступного дня керівнику надійдуть результати. З ними можна буде ознайомитись в особистому кабінеті «Дія» або переглянути на електронній пошті.

Доречі анулювати відстрочку через «Дія» можна лише раз на місяць. Якщо роботодавець вдруге за 30 днів подасть заявку на розбронювання, її буде відхилено.

Кого можуть розбронювати через «Дія»?

Позбавити відстрочки за допомогою нової послуги «Дія» можуть працівників, які:

були звільнені з установи чи підприємства, що їх забронювало;

втратили посаду, яка давала право на відстрочку.

Якщо ж компанія чи підприємство втратила статус критичності, його керівнику не потрібно розброньовувати всіх працівників вручну. У цьому випадку відстрочки працівників анулюються автоматично.

Нагадаємо, що Кабмін продовжив дію усіх актуальних відстрочок ще на місяць у зв’язку із потужною кібератакою ворога на державні реєстри. Проте крайнім терміном дії всіх бронювань і надалі залишається 28 лютого 2025 року. Після цієї дати усі відстрочки видаватимуться вже згідно з новими правилами.