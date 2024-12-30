Більше жодних незрозумілих списань коштів: стало відомо як дізнатися куди діваються кошти з рахунку телефона

Кожен абонент українського мобільного оператора має право безкоштовно отримати детальний звіт про всі послуги, якими він користувався протягом певного періоду. Це дозволяє проконтролювати, за що саме були зняті кошти з мобільного рахунку.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку, підтвердила, що всі мобільні оператори зобов’язані надавати абонентам деталізовані рахунки за їхні послуги на вимогу.

У такому звіті обов’язково мають бути зазначені: номер телефону абонента, вид кожної послуги, якою він користувався, обсяг використаних послуг та вартість кожного окремого сеансу зв’язку. Важливо зазначити, що деталізований рахунок надається лише абонентам, які мають зареєстрований номер або уклали договір.

Отримати деталізований рахунок можна кількома способами: через мобільний додаток оператора або звернувшись до його офіційного магазину.

Абоненти найбільших українських мобільних операторів – Київстар, lifecell та Vodafone – можуть отримати детальну інформацію про свій тарифний план, звернувшись безпосередньо до оператора. Це особливо корисно, якщо абонент пропустив важливі повідомлення або забув деталі свого тарифу.

Швидко дізнайтесь все про свій тариф lifecell!

Просто наберіть *141# і отримайте інформацію про свій тариф, зміни в ньому, послуги та пропозиції для роумінгу. Це зручно і безкоштовно! Також можете скористатися додатком Lifecell

Дізнайтесь свій тариф Київстар легко та швидко!

Отримати детальну інформацію про свій тарифний план Київстар можна кількома способами:

USSD-запит. Наберіть на телефоні 10001*2# і натисніть кнопку виклику.

Особистий кабінет. Авторизуйтесь на сайті Київстар та перейдіть у розділ “Тарифи”.

Мобільний додаток. Скористайтесь додатком “Мій Київстар”.

Швидкий дзвінок. Наберіть 466*66.

Оберіть найбільш зручний для вас спосіб і дізнайтесь все про свій тариф!

Легко дізнайтесь свій тариф Vodafone!

Отримати детальну інформацію про свій тарифний план Vodafone можна кількома способами:

USSD-запит. ННаберіть *101# і натисніть кнопку виклику.

Телефонний дзвінок. Зателефонуйте за номером 111*1.

Особистий кабінет. Перегляньте деталі тарифу за посиланням (вкажіть посилання, якщо воно відоме).

Перевірка пакету. Для перевірки терміну дії місячного пакету та залишку послуг наберіть 1014#.

Оберіть зручний для вас спосіб і дізнайтеся все про свій тариф Vodafone!