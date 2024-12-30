Больше никаких непонятных списаний средств: стало известно как узнать куда деваются средства со счета телефона

Каждый абонент украинского мобильного оператора имеет право бесплатно получить подробный отчет обо всех услугах, которыми он пользовался в течение определенного периода. Это позволяет проконтролировать, за что именно были сняты средства с мобильного счета.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи, подтвердила, что все мобильные операторы обязаны предоставлять абонентам детализированные счета за их услуги по требованию.

В таком отчете обязательно должны быть указаны: номер телефона абонента, вид каждой услуги, которой он пользовался, объем использованных услуг и стоимость каждого отдельного сеанса связи. Важно отметить, что детализированный счет предоставляется только абонентам, которые имеют зарегистрированный номер или заключили договор.

Получить детализированный счет можно несколькими способами: через мобильное приложение оператора или обратившись в его официальный магазин.

Абоненты крупнейших украинских мобильных операторов — Киевстар, lifecell и Vodafone – могут получить подробную информацию о своем тарифном плане, обратившись непосредственно к оператору. Это особенно полезно, если абонент пропустил важные сообщения или забыл детали своего тарифа.

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Получить подробную информацию о своем тарифном плане Киевстар можно несколькими способами:

USSD-запрос. Наберите на телефоне 10001*2# и нажмите кнопку вызова.

Личный кабинет. Авторизуйтесь на сайте Киевстар и перейдите в раздел «Тарифы».

Мобильное приложение. Воспользуйтесь приложением «Мой Киевстар».

Быстрый звонок. Наберите 466*66.

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Получить подробную информацию о своем тарифном плане Vodafone можно несколькими способами:

USSD-запрос. Наберите *101# и нажмите кнопку вызова.

Телефонный звонок. Позвоните по номеру 111*1.

Личный кабинет. Просмотрите детали тарифа по ссылке (укажите ссылку, если она известна).

Проверка пакета. Для проверки срока действия месячного пакета и остатка услуг наберите 1014#.

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