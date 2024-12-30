Цены на недвижимость в Украине перепишут: сколько будет стоить купить квартиру в 2025 году

Несмотря на ожидаемое повышение цен на новостройки и задержки в их сдаче, общая картина рынка недвижимости Украины в 2025 году останется стабильной. Однако эксперты выражают обеспокоенность относительно возможного прекращения государственной программы ипотечного кредитования «еОселя», что может негативно повлиять на доступность жилья для населения.

Как отмечают специалисты рынка недвижимости, в частности руководители строительных компаний, текущее состояние войны в Украине свидетельствует о том, что ситуация на рынке жилья в следующем году останется относительно стабильной.

Отдельного внимания заслуживает вопрос финансирования государственной программы «еОселя». Несмотря на увеличение выделенных средств в следующем году, эксперты выражают сомнения относительно достаточности этих сумм для обеспечения полноценного функционирования программы, поскольку предыдущие планы по выдаче кредитов не были полностью выполнены.

Несмотря на неопределенность, крупные строительные компании продолжают инвестировать в новые проекты, планируя расширить объемы строительства жилья, в частности в таких крупных городах, как Львов и Киев.

По оценкам экспертов, для привлечения новых покупателей застройщики будут активно развивать новые форматы жилой недвижимости, такие как сервисные апартаменты и мультифункциональные комплексы, которые отвечают современным потребностям потребителей.

Неожиданно, в 2024 году первенство по самым высоким ценам на жилье перешло от Киева ко Львову, где стоимость квадратного метра достигла $1320. Однако, несмотря на это, эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на новостройки в обоих городах в 2025 году. Ожидается, что в Киеве цены вырастут на 5-7%, а во Львове и других городах западной Украины – до 10% в долларовом эквиваленте, что соответствует примерно 15-20% росту в гривнах.

Одним из основных факторов, способствующих росту цен на недвижимость, является повышение военного сбора, которое произошло в декабре 2024 года. Кроме того, дефицит квалифицированных строителей может привести к затягиванию сроков сдачи объектов и, как следствие, к дальнейшему росту стоимости жилья.