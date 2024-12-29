Не холодильник і навіть не пралка: цей побутовий пристрій – найненажерливіший споживач електроенергії

Влітку вартість 1 кВт-год електроенергії в Україні збільшилась удвічі, сягнувши 4,32 грн. З цього моменту електроенергія стала майже таким самим «поглиначем» бюджету, як і газ під час опалювального сезону. У звязку з цим українці почали звертати увагу на енерговитратність побутових пристроїв та, за можливості, вимикати найбільш «ненажерливі» з них. Однак більшість вітчизняних споживачів навіть не підозрюють, який електропристрій обходиться їм найдорожче.

Яка техніка витрачає найбільше електроенергії?

Відповідаючи на це питання, більшість українців не замислюючись назвали б холодильник, пральну машинку чи посудомийку. Однак вони б сильно помилились. Адже найбільше електроенергії у домі споживає котел.

Саме електричний котел для нагрівання води з великим відривом лідирує серед іншої енергоємної техніки. У оселях, де встановлений цей пристрій, на його роботу подеколи витрачаються десятки тисяч гривень в рік.

Як зменшити енерговитратність котла?

Заощадити на електриці, при цьому щодня користуючись котлом, все ж можна. Для цього перш за все потрібно обрати котел, який не перевищуватиме ваші потреби. Він не повинен бути надто потужним чи вміщувати вдвічі більше води, ніж вам потрібно. Наприклад для родини з чотирьох чоловік достатньо буде котла об’ємом від 80 до 120 літрів. Якщо ж члени родини звикли приймати ванну, знадобиться котел трохи більшої ємності – від 120 до 150 літрів.

Не варто також перегрівати воду. Встановіть на котлі температуру близько 55-65 °C. Цього буде цілком достатньо, щоб митися при комфортній температурі. Якщо ж підкрутити температуру наприклад до 80°C, котел споживатиме значно більше електрики, я якоїсь суттєвої різниці в плані комфорту ви не відчуєте.

В цілях економії експерти радять встановити котел якнайближче до ванної кімнати, щоб вода «по дорозі» до точки використання не втрачала температури. З цією ж метою вони рекомендують покращити термоізоляцію труб. Крім того не варто встановлювати котел у приміщенні, яке погано опалюється. Якщо він працюватиме у холоді, споживатиме більше електроенергії.