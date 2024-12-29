Немає квитків на потяг: «Укрзалізниця» пропонує три робочі лайфхаки

Пори те, що до зимових свят «Укрзалізниця» збільшила кількість вагонів, дістати квитки на потрібну дату часом буває вкрай складно. Якщо ви вирішили відвідати родичів чи друзів, але всі квитки на потрібний напрямок вже розкупили, не варто змінювати свої плани. Є кілька лайфхаків, як допоможуть дістатися пункту призначення.

Автоматичний викуп квитків

У мобільному застосунку «Укрзалізниці» є унікальна функція, яка врятує ваші свята. Вона дозволяє моніторити наявність квитків на певний потяг і навіть автоматично викуповувати їх. Щоб нею скористатися потрібно зробити наступне:

Завантажити й запустити на своєму смартфоні додаток «Укрзалізниці». Знайти необхідний потяг, скориставшись віконечком пошуку. Коли на екрані з’являться результати, натиснути на кнопку «Відстежувати вільні місця». Після цього обрати потрібний вам потяг та вказати тип вагону, наприклад купе чи плацкард, а тоді натиснути «Підключити сповіщення». Як тільки з’явиться квиток на обраний вами потяг, додаток негайно повідомить про це.

Якщо ж ви боїтеся, що не побачите сповіщення й «упустите момент» – увімкніть автовикуп квитка . Застосунок сам придбає квиток, знявши кошти з прив’язаної до нього банкіської карти.

Маршрут із пересадками

Якщо можливості потрапити на прямий потяг все ж не з’явилося, можна спробувати дістатися до місця призначення з пересадками. Для цього у вікні пошуку поставте галочку біля опції «з пересадками». Додаток сам запропонує найбільш підходящі варіанти. Проте варто мати на увазі що така поїздка може бути довша та більш виснажлива.

Придбання квитків до сусідніх станцій

Може трапитися так, що місць до потрібної вам станції вже немає, проте якщо обрати в пошуку одну із сусідніх станцій, квитки «чарівним чином» з’являються. Так трапляється тому, що на цій станції на ваше місце повинен буде сісти вже інший пасажир, який купив квиток раніше. Однак, якщо інших варіантів немає, варто придбати квиток до сусідньої станції. А доїхати до місця призначення кілька кілометрів можна й на автобусі чи скориставшись сервісом BlaBlaCar.