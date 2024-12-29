В Україні відключать 3G інтернет: що потрібно зробити, щоб не втратити доступ до мережі
Мобільний оператор “Київстар” оголосив про відключення 3G-зв’язку в низці українських міст. Серед них: Львів, населені пункти Львівської області, Жовква, Винники та Сміла.
Що зміниться для абонентів?
Якщо ви досі користуєтеся 3G-інтернетом, після відключення цієї технології у вашому регіоні ви все одно зможете здійснювати дзвінки, відправляти SMS та користуватися іншими мобільними послугами. Однак, можливість користуватися мобільним інтернетом у форматі 3G буде втрачена.
Як користуватися інтернетом після відключення 3G?
Щоб продовжити користуватися мобільним інтернетом, вам необхідно активувати на своєму пристрої підтримку 4G/LTE.
Інструкція для смартфонів на Android:
- Відкрийте “Налаштування” на вашому смартфоні.
- Знайдіть розділ “З’єднання” або “Мережі”.
- Виберіть пункт “Мобільні мережі”.
- Знайдіть налаштування “Тип мережі” або “Режим мережі”.
- Встановіть режим “4G” або “LTE”.
Інструкція для смартфонів на iOS
- Відкрийте налаштування смартфона.
- Перейдіть в розділ “Стільникові дані”.
- Активуйте “Стільникові дані” і ваш телефон автоматично підключиться до доступної мережі.
“Київстар” повідомив, що лише 5% їхніх абонентів наразі користуються 3G-інтернетом. Це означає, що більшість клієнтів вже перейшла на сучасніший і швидший 4G. Компанія пояснює, що відключення 3G – це важливий крок для розвитку мобільного зв’язку в Україні.
Чому відключають 3G?
- Покращення якості. Перехід на 4G дозволить забезпечити більшу швидкість передачі даних, стабільніший зв’язок і кращу якість мобільного інтернету для всіх абонентів.
- Підготовка до 5G. Звільнення частот, які раніше використовувалися для 3G, дозволить оператору готуватися до впровадження технології 5G, яка обіцяє ще вищі швидкості і нові можливості.
Після відключення 3G ви зможете продовжувати користуватися мобільним зв’язком так само, як і раніше. Це стосується дзвінків, SMS, а також інших послуг, які не потребують високошвидкісного інтернету.
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