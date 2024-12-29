В Україні відключать 3G інтернет: що потрібно зробити, щоб не втратити доступ до мережі

Мобільний оператор “Київстар” оголосив про відключення 3G-зв’язку в низці українських міст. Серед них: Львів, населені пункти Львівської області, Жовква, Винники та Сміла.

Що зміниться для абонентів?

Якщо ви досі користуєтеся 3G-інтернетом, після відключення цієї технології у вашому регіоні ви все одно зможете здійснювати дзвінки, відправляти SMS та користуватися іншими мобільними послугами. Однак, можливість користуватися мобільним інтернетом у форматі 3G буде втрачена.

Як користуватися інтернетом після відключення 3G?

Щоб продовжити користуватися мобільним інтернетом, вам необхідно активувати на своєму пристрої підтримку 4G/LTE.

Інструкція для смартфонів на Android:

Відкрийте “Налаштування” на вашому смартфоні. Знайдіть розділ “З’єднання” або “Мережі”. Виберіть пункт “Мобільні мережі”. Знайдіть налаштування “Тип мережі” або “Режим мережі”. Встановіть режим “4G” або “LTE”.

Інструкція для смартфонів на iOS

Відкрийте налаштування смартфона. Перейдіть в розділ “Стільникові дані”. Активуйте “Стільникові дані” і ваш телефон автоматично підключиться до доступної мережі.

“Київстар” повідомив, що лише 5% їхніх абонентів наразі користуються 3G-інтернетом. Це означає, що більшість клієнтів вже перейшла на сучасніший і швидший 4G. Компанія пояснює, що відключення 3G – це важливий крок для розвитку мобільного зв’язку в Україні.

Чому відключають 3G?

Покращення якості. Перехід на 4G дозволить забезпечити більшу швидкість передачі даних, стабільніший зв’язок і кращу якість мобільного інтернету для всіх абонентів.

Підготовка до 5G. Звільнення частот, які раніше використовувалися для 3G, дозволить оператору готуватися до впровадження технології 5G, яка обіцяє ще вищі швидкості і нові можливості.

Після відключення 3G ви зможете продовжувати користуватися мобільним зв’язком так само, як і раніше. Це стосується дзвінків, SMS, а також інших послуг, які не потребують високошвидкісного інтернету.