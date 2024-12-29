В Украине отключат 3G интернет: что нужно сделать, чтобы не потерять доступ к сети

Мобильный оператор «Киевстар» объявил об отключении 3G-связи в ряде украинских городов. Среди них: Львов, населенные пункты Львовской области, Жовква, Винники и Смела.

Что изменится для абонентов?

Если вы до сих пор пользуетесь 3G-интернетом, после отключения этой технологии в вашем регионе вы все равно сможете совершать звонки, отправлять SMS и пользоваться другими мобильными услугами. Однако, возможность пользоваться мобильным интернетом в формате 3G будет потеряна.

Как пользоваться интернетом после отключения 3G?

Чтобы продолжить пользоваться мобильным интернетом, вам необходимо активировать на своем устройстве поддержку 4G/LTE.

Инструкция для смартфонов на Android:

Откройте «Настройки» на вашем смартфоне. Найдите раздел «Соединения» или «Сети». Выберите пункт «Мобильные сети». Найдите настройки «Тип сети» или «Режим сети». Установите режим «4G» или «LTE».

Инструкция для смартфонов на iOS

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Сотовые данные». Активируйте «Сотовые данные» и ваш телефон автоматически подключится к доступной сети.

«Киевстар» сообщил, что только 5% их абонентов сейчас пользуются 3G-интернетом. Это означает, что большинство клиентов уже перешло на более современный и быстрый 4G. Компания объясняет, что отключение 3G – это важный шаг для развития мобильной связи в Украине.

Почему отключают 3G?

Улучшение качества. Переход на 4G позволит обеспечить большую скорость передачи данных, более стабильную связь и лучшее качество мобильного интернета для всех абонентов.

Подготовка к 5G. Освобождение частот, которые ранее использовались для 3G, позволит оператору готовиться к внедрению технологии 5G, что обещает еще более высокие скорости и новые возможности.

После отключения 3G вы сможете продолжать пользоваться мобильной связью так же, как и раньше. Это касается звонков, SMS, а также других услуг, не требующих высокоскоростного интернета.