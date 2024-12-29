В Украине отключат 3G интернет: что нужно сделать, чтобы не потерять доступ к сети
Мобильный оператор «Киевстар» объявил об отключении 3G-связи в ряде украинских городов. Среди них: Львов, населенные пункты Львовской области, Жовква, Винники и Смела.
Что изменится для абонентов?
Если вы до сих пор пользуетесь 3G-интернетом, после отключения этой технологии в вашем регионе вы все равно сможете совершать звонки, отправлять SMS и пользоваться другими мобильными услугами. Однако, возможность пользоваться мобильным интернетом в формате 3G будет потеряна.
Как пользоваться интернетом после отключения 3G?
Чтобы продолжить пользоваться мобильным интернетом, вам необходимо активировать на своем устройстве поддержку 4G/LTE.
Инструкция для смартфонов на Android:
- Откройте «Настройки» на вашем смартфоне.
- Найдите раздел «Соединения» или «Сети».
- Выберите пункт «Мобильные сети».
- Найдите настройки «Тип сети» или «Режим сети».
- Установите режим «4G» или «LTE».
Инструкция для смартфонов на iOS
- Откройте настройки смартфона.
- Перейдите в раздел «Сотовые данные».
- Активируйте «Сотовые данные» и ваш телефон автоматически подключится к доступной сети.
«Киевстар» сообщил, что только 5% их абонентов сейчас пользуются 3G-интернетом. Это означает, что большинство клиентов уже перешло на более современный и быстрый 4G. Компания объясняет, что отключение 3G – это важный шаг для развития мобильной связи в Украине.
Почему отключают 3G?
Улучшение качества. Переход на 4G позволит обеспечить большую скорость передачи данных, более стабильную связь и лучшее качество мобильного интернета для всех абонентов.
Подготовка к 5G. Освобождение частот, которые ранее использовались для 3G, позволит оператору готовиться к внедрению технологии 5G, что обещает еще более высокие скорости и новые возможности.
После отключения 3G вы сможете продолжать пользоваться мобильной связью так же, как и раньше. Это касается звонков, SMS, а также других услуг, не требующих высокоскоростного интернета.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter