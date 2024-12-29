Пенсіонерам доплатять по 2 000 гривень: хто отримає надбавку вже з січня 2025 року

Пенсіонери, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, можуть розраховувати на додаткову фінансову допомогу в розмірі 2360 гривень щомісяця у 2025 році. Таке рішення ухвалив Пенсійний фонд України.

Отримати додаткову виплату можуть виключно непрацюючі пенсіонери. Водночас вони повинні були постійно проживати на територіях, які були піддані обов’язковій або добровільній евакуації після Чорнобильської катастрофи в період із 1986 до 1993 року.

Слід зазначити, що ці додаткові виплати мають тимчасовий характер і здійснюватимуться лише протягом воєнного стану. Необхідні кошти для цих виплат уже зарезервовано в державному бюджеті на 2025 рік.

Правом на додаткову виплату не зможуть скористатися особи, які переїхали з територій відселення або змінили своє місце проживання після 1 січня 1993 року.

Паралельно з цими виплатами, з липня 2025 року планується перехід на нову систему розрахунку пенсій, яка буде заснована на накопичених пенсійних балах. Водночас остання індексація пенсій у традиційному форматі відбудеться в березні 2025 року, і, згідно з прогнозами, пенсії зростуть у середньому на 11%.

Пенсійний фонд України повідомив, що 25 грудня було завершено фінансування пенсій за грудень. Про це стало відомо з офіційного повідомлення на сайті фонду.

Саме 25 грудня було завершено всі необхідні платежі для виплати пенсій за минулий місяць.

За даними Пенсійного фонду, на виплату пенсій за грудень було спрямовано загалом 63,3 мільярда гривень. З цієї суми 9,3 мільярда гривень було перераховано через Укрпошту, а решта – через банки.

Окрім пенсій, 26 грудня тривало фінансування інших соціальних виплат. Зокрема, було виділено 7,5 мільярда гривень на виплату житлових субсидій, пільг та додаткової допомоги на тверде паливо. Також було направлено 2,8 мільярда гривень на страхові виплати, з яких 1,6 мільярда гривень було спрямовано на оплату лікарняних.

За грудень органи Пенсійного фонду України надали 836 тисяч послуг громадянам.