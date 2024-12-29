Пенсионерам доплатят по 2 000 гривен: кто получит надбавку уже с января 2025 года

Пенсионеры, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, могут рассчитывать на дополнительную финансовую помощь в размере 2360 гривен ежемесячно в 2025 году. Такое решение принял Пенсионный фонд Украины.

Получить дополнительную выплату могут исключительно неработающие пенсионеры. При этом они должны были постоянно проживать на территориях, которые были подвергнуты обязательной или добровольной эвакуации после Чернобыльской катастрофы в период с 1986 по 1993 год.

Следует отметить, что эти дополнительные выплаты носят временный характер и будут осуществляться только в течение военного положения. Необходимые средства для этих выплат уже зарезервированы в государственном бюджете на 2025 год.

Правом на дополнительную выплату не смогут воспользоваться лица, которые переехали с территорий отселения или изменили свое место жительства после 1 января 1993 года.

Параллельно с этими выплатами, с июля 2025 года планируется переход на новую систему расчета пенсий, которая будет основана на накопленных пенсионных баллах. В то же время последняя индексация пенсий в традиционном формате состоится в марте 2025 года, и, согласно прогнозам, пенсии вырастут в среднем на 11%.

Пенсионный фонд Украины сообщил, что 25 декабря было завершено финансирование пенсий за декабрь. Об этом стало известно из официального сообщения на сайте фонда.

Именно 25 декабря были завершены все необходимые платежи для выплаты пенсий за прошлый месяц.

По данным Пенсионного фонда, на выплату пенсий за декабрь было направлено всего 63,3 миллиарда гривен. Из этой суммы 9,3 миллиарда гривен было перечислено через Укрпочту, а остальные – через банки.

Кроме пенсий, 26 декабря продолжалось финансирование других социальных выплат. В частности, было выделено 7,5 миллиарда гривен на выплату жилищных субсидий, льгот и дополнительной помощи на твердое топливо. Также было направлено 2,8 миллиарда гривен на страховые выплаты, из которых 1,6 миллиарда гривен было направлено на оплату больничных.

За декабрь органы Пенсионного фонда Украины предоставили 836 тысяч услуг гражданам.