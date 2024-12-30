Кардіологи здивували неочікуваною рекомендацією: вони порадили сердечникам пити каву

Існує переконання, що людям із хронічними серцево-судинними захворюваннями не варто налягати на каву. І воно близьке до істини, однак це ще не означає, що потрібно зовсім відмовитися від улюбленого напою. У невеликих кількостях кава корисна навіть тим, хто переніс інфаркт.

Чим кава корисна для сердечників?

Ранкова чашка кави – це чудова звичка, адже доза кофеїну допомагає «розбудити» мозок та покращує когнітивні здібності. Тож не дивно, що після кави людям стає значно легше працювати, особливо якщо робота вимагає концентрації та аналізу інформації.

Що ж стосується сердечніків, то для них кава корисна перш за все завдяки своїй здатності зміцнювати внутрішню оболонку судин. Крім того кофеїн стимулює деякі ділянки довгастого мозку, зокрема судинно-рухові та дихальні центри. Це суттєво покращує психічну діяльність, пришвидшує реакцію та впливає на рівень працездатності людини.

Але це ще не всі переваги кави. Лікарі стверджують що цей напій чудово бореться із сонливістю та швидкою стомлюваністю. А ще кофеїн є ефективним профілактичним засобом від атеросклерозу завдяки своїм властивостям покращувати мікроциркуляцію крові та вгамовувати запальні процеси в організмі.

Скільки кави можна пити людям із серцево-судинними захворюваннями?

Кардіологи стверджують, що каву можна пити навіть із такими хворобами як:

гіпертонія;

аритмія;

ішемічні хвороби серця;

післяінфарктний період.

І це не голослівні заяви. Існують дослідження, під час яких вчені спостерігали за впливом кави на людей із переліченими вище захворюваннями.

Після тривалого спостереження вони прийшли до висновків, що сердечникам навіть корисно вживати 1-2 чашки кави щодня. Але йдеться про звичайну чорну каву без вершків чи цукру.

Наприклад для пацієнтів, які страждають від ішемічної хвороби серця, чиста чорна кава стане чудовою профілактикою діабету. Причому не важливо, питимуть вони мелену каву чи розчинну. Та якщо додати у цей збадьорливий напій молоко, вершки або цукор, позитивний вплив кави на організм значно знизиться.