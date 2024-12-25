В ПФУ заявили, какой новый документ могут оформить пенсионеры: некоторые должны сделать это в обязательном порядке

В Пенсионном Фонде Украины заявили, что теперь диджитализация коснется и пенсионеров, а в частности пенсионного удостоверения. Теперь бумажное пенсионное удостоверение уже не слишком актуально. У кого такое есть, то оно, конечно же, остается действительным до той даты, которая на нем указана. Всем остальным советуют сразу оформлять электронное пенсионное удостоверение. Электронный документ будет отображаться в приложении «Дия» и с ее помощью его можно будет оформить.

«Е-пенсионное удостоверение – это электронный документ, подтверждающий факт назначения пенсии и не требующий дополнительного предъявления пенсионного удостоверения в бумажной форме. По желанию человек, которому назначена пенсия, может получить пенсионное удостоверение исключительно в электронной форме без изготовления бумажного», — рассказал Председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

Как получить электронное удостоверение?

Пенсионеры могут оформить такое удостоверение в ближайшем сервисном центре ПФУ или на сайте Пенсионного фонда. Если вы будете делать все самостоятельно и через сайт, то вам понадобится паспорт, идентификационный код и приложение «Дия». С их помощью вы можете пройти идентификацию и аутентификацию.

Стоит отметить, что о новых электронных удостоверениях еще не анонсировали официально, и, несмотря на это, уже почти 700 пенсионеров успели их оформить по собственной инициативе.

Есть категории граждан, которым обязательно нужно оформить электронное удостоверение

В первую очередь электронный документ будет полезен пенсионерам, которые находятся за границей, или в Украине, однако не могут прийти в сервисный центр, чтобы получить удостоверение. Также, предпочесть именно электронный вариант советуют тем, у кого истек срок старого удостоверения и нужно делать новое. Или по каким-то причинам удостоверение нужно переделывать, например, старое потеряно, или пенсионер изменил свои личные данные, например фамилию.