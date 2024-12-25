В ПФУ заявили, який новий документ можуть оформити пенсіонери: дехто має зробити це в обов’язковому порядку

В Пенсійному Фонді України заявили, що відтепер диджиталізація торкнеться й пенсіонерів, а зокрема пенсійного посвідчення. Відтепер паперове пенсійне посвідчення вже не надто актуальне. У кого таке є, то воно звісно ж залишається чинним до тієї дати, яка на ньому вказана. Всім іншим радять одразу оформлювати електронне пенсійне посвідчення. Електронний документ буде відображатися в додатку «Дія» й власне з її допомогою його можна буде оформити.

«Е-пенсійне посвідчення – це електронний документ, що підтверджує факт призначення пенсії та не потребує додаткового пред’явлення пенсійного посвідчення у паперовій формі. За бажанням людина, якій призначено пенсію, може отримати пенсійне посвідчення виключно в електронній формі без виготовлення паперового», — розповів Голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус.

Як отримати електронне посвідчення?

Пенсіонери можуть оформити таке посвідчення у найближчому сервісному центрі ПФУ або на сайті Пенсійного Фонду. Якщо ви будете робити все самостійно та через сайт, то вам знадобиться, паспорт, ідентифікаційний код та додаток «Дія». З їх допомогою ви зможете пройти ідентифікацію та аутентифікацію.

Варто зазначити, що про нові електронні посвідчення ще не анонсували офіційно, та попри це, вже майже 700 пенсіонерів встигли їх оформити за власною ініціативою.

Є категорії громадян, яким обов’язково потрібно оформити електронне посвідчення

В першу чергу електронний документ буде корисним для пенсіонерів, які перебувають за кордоном, або в Україні, проте не мають змоги прийти у сервісний центр, щоб отримати посвідчення. Також, надавати перевагу саме електронному варіанту радять тим, в кого закінчився термін старого посвідчення й потрібно робити нове. Або з якихось причин посвідчення потрібно переробляти, наприклад, старе загублено, чи пенсіонер змінив свої особисті дані, наприклад, прізвище.