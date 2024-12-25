Глоба назвал три знака Зодиака, которые до конца года получат впечатляющие доходы

К концу 2024 года осталось не так много времени и некоторые думают, что уже ничего принципиально не изменится. Но нет, астрологи не согласны с этим мнением и прогнозируют, как минимум трем знакам Зодиака большое обогащение в последние недели декабря. По крайней мере, таким прогнозом поделился известный астролог Павел Глоба. Повезет Тельцам, Близнецам и Львам.

Тельцы

Вам будет везти с деньгами. Это может быть новая должность, повышение зарплаты, денежные подарки и выигрыш в лотерею. Поэтому астрологи советуют быть смелыми, не бояться экспериментировать и участвовать во всех делах, которые могут каким-либо образом улучшить ваше финансовое благополучие. В то же время, астрологи предостерегают и говорят, что одновременно всеми благами Вселенной пользоваться не стоит, ведь они ограничены и потом в результате может наступить длительная полоса из неудач.

Близнецы

Близнецам придется много хитрить и обманывать знакомых относительно источника их доходов. Они будут говорить, что на самом деле им вернули старый долг или кто-то сделал драгоценный подарок. На самом деле, Близнецы начнут получать невероятные результаты от своего труда. Вы не будете успевать удивляться тем поступлениям, которые вас ждут. Обязательно извлеките урок из всего, что с вами произошло, чтобы в будущем повторить этот успех.

Львы

Львы тоже будут иметь хорошие поступления на конец года. Астрологи советуют инвестировать эти средства в прибыльные проекты. Таким образом, они умножатся и будут приносить в будущем стабильный доход. Вам следует подключить всю свою логику и интуицию, чтобы поступить правильно. Если же вы не прислушиваетесь к этой рекомендации, то рискуете совсем не почувствовать того, что у вас был какой-то хороший доход.

Будет везти еще нескольким знакам

«Планета Нептун, отвечающая в астрологии за мир снов и иллюзий, является создателем фантазий иногда очень глупых, а так как руководит страхами и фобиями, наконец прекратит гадить людям в связи с закончившимся его ретроградным движением, особенно Рыбам. Тем более что именно в этом знаке сейчас Нептун и находится. Рыбы, но еще Стрельцы, Девы и Близнецы», — подытожил Глоба.