Чи можуть українці втратити житло через хакерську атаку на держреєстри: експерти дали чітке роз’яснення

Російська кібератака, яка обмежила доступ до державних реєстрів, зокрема Реєстру прав на нерухоме майно, не створює загрози незаконного відібрання майна у українців. Подібні заяви про ризик втрати майна є маніпулятивними і не відповідають дійсності. Цю інформацію офіційно спростувало Міністерство юстиції.

Реєстрація права власності – це складний юридичний процес, який не зводиться лише до внесення запису до реєстру. Для реєстрації необхідні документи, які підтверджують право власності і видаються компетентними органами. Наявність таких документів гарантує захист прав власника, навіть якщо доступ до реєстру тимчасово обмежений.

Всі дії в реєстрі фіксуються автоматично, тому відстежити будь-які незаконні зміни можна буде після відновлення роботи системи. Завдяки цьому, говорити про ризик незаконного заволодіння майном через обмежений доступ до реєстру не має підстав. Це лише маніпуляція з метою дезінформації.

Що буде з даними українців

Незважаючи на масштабну кібератаку, здійсненої Росією, Міністерство юстиції запевнило, що особисті дані українців залишаються в безпеці. Жодних доказів витоку інформації наразі не виявлено. Всі дані, що зберігалися в державних реєстрах, мають резервні копії, тому їх повне відновлення є лише питанням часу.

Міністр юстиції посилається на офіційні дані Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, які свідчать про відсутність підтверджених фактів витоку персональних даних внаслідок кібератаки.

Щоб унеможливити подальші кібератаки та повністю перевірити всі системи, державні реєстри тимчасово заблоковані. Міністерство юстиції заспокоює громадян, що ризику втрати персональних даних немає, і всі реєстри будуть відновлені у найкоротші терміни.

Для відновлення роботи реєстрів будуть використані повні резервні копії, які були створені до початку кібератаки. Це означає, що всі дані, які були в системі до моменту атаки, будуть повністю відновлені.