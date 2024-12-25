Для украинцев, пользующихся WhatsApp, сделали важное предупреждение: это касается вашей безопасности

В Украине достаточно много пользователей используют мессенджер для обмена сообщениями WhatsApp. Это довольно удобный и безопасный мессенджер, однако только если пользоваться им для общения в пределах Украины, или с близкими, живущими в Европе или США. И в то же время этот мессенджер перестал быть безопасным для тех украинцев, которые пользуются им для общения с находящимися в России родственниками или на временно оккупированных территориях. Все потому, что 19 декабря российские спецслужбы внесли этот мессенджер в реестр организаторов распространения информации.

Что это значит?

Этот реестр включает различные мессенджеры, через которые пользователи могут обмениваться сообщениями или звонками. Также особенностью этого реестра является то, что все мессенджеры, которые в нем находятся, должны хранить переписки пользователей в течение шести месяцев. И по требованию российских спецслужб предоставлять данные о переписке того или иного лица.

Если представители реестров отказываются предоставлять эти данные, могут получить большой штраф. Также штраф получат компании, не желающие приобщаться к данному реестру.

Украинцев призывают быть осторожными

Тех украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях или имеющих в России родственников и общающихся с ними, советуют осторожничать в высказываниях. Прослушивать могут любые звонки и наверняка нет такого мессенджера, который мог бы на 100% гарантировать вам конфиденциальность и безопасность. Что касается общения в пределах Украины, или с близкими, которые находятся на территории ЕС или США, то подобных предостережений нет.

Что касается двух других популярных приложений, таких как Вайбер и Телеграмм, то нет однозначного мнения, какой из этих мессенджеров более безопасен. Возможно Телеграмм имеет немного больше защищенности, а еще предлагает пользователям авто удаления сообщений, что очень удобно.