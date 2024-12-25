Для українців, які користуються WhatsApp зробили важливе попередження: це стосується вашої безпеки

В Україні доволі багато користувачів використовують месенджер для обміну повідомленнями WhatsApp. Це доволі зручний та безпечний месенджер, однак лише якщо користуватися ним для спілкування в межах України, або ж з близькими, які живуть в Європі, чи США. І водночас цей месенджер перестав бути безпечним для тих українців, яку користуються ним для спілкування з родичами, що перебувають в Росії, або на тимчасово окупованих територіях. Все через те, що 19 грудня російські спецслужби внесли цей месенджер до реєстру організаторів поширення інформації.

Що це означає?

Цей реєстр включає різноманітні месенджері, через які користувачі можуть обмінюватися повідомленнями, чи дзвінками. Також особливістю цього реєстру є те, що всі месенджері, які в ньому є повинні зберігати листування користувачів протягом шести місяців. І на вимогу російських спецслужб надавати дані про листування тієї, чи іншої особи.

Якщо представники реєстрів відмовляються надавати ці дані, то можуть отримати великий штраф. Також штраф отримають компанії, які не хочуть долучатися до даного реєстру.

Українців закликають бути обережними

Тих українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або тих, що мають в Росії родичів та спілкуються з ними, радять бути обережними у висловлюваннях. Прослуховуватися можуть будь-які дзвінки й напевно немає такого месенджера, який міг би на 100% гарантувати вам конфіденційність та безпеку. Щодо спілкування в межах України, або з близькими, які перебувають на території ЄС або США, то подібних пересторог немає.

Щодо двох інших популярних додатків, таких як Вайбер та Телеграм, то немає однозначної думки, який з цих месенджерів безпечніший. Можливо Телеграм має трішки більше захищеності, а ще пропонує користувачам автовидалення повідомлень, що зрештою дуже зручно.