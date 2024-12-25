Теперь обменивать валюту можно в терминалах ПриватБанка: деньги будут выдавать наличными

ПриватБанк сообщил о революционной услуге, которая существенно упростит жизнь украинцам. Теперь, чтобы обменять доллары на гривны, не нужно идти в пункты обмена валют или в отделение банка. Вы можете провести операцию в ближайшем терминале от ПриватБанка или ряда других. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка на официальном сайте учреждения.

«Круглосуточный доступ – обменяйте валюту, когда вам удобно. Без лишних шагов – получайте наличные гривны сразу после операции, без зачисления на карту. Прозрачные условия – используется наличный курс ПриватБанка, а остальные до 100 грн зачисляются на вашу карту или мобильный счет. Лимиты: до 1000 долларов США или 1000 евро за одну операцию», – пишет на сайте банка.

Услуга действительно полезна и в банке уверены, что она будет пользоваться популярностью.

ПриватБанк объявил и ряд других новостей

В частности, в период зимних праздников ПриватБанк вдвое снизил комиссию на международные платежи. Это сделано с целью позволить украинцам переводить средства родным за границу или из-за границы на более выгодных условиях.

«До 15 февраля 2025 года тарифы на международные переводы в Приват24 с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты снижены вдвое до 1% (минимум 50 грн) вместо 2% (минимум 50 грн).Отправить перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту можно через мобильное приложение или веб-версию Приват24 в меню «Перевод на карту». Для этого выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты, указать сумму перевода и подтвердить операцию. Послать заграничный перевод можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или Евро», — говорится на сайте финучреждения.

И еще одна хорошая новость — в течение всего 2025 года ПриватБанк будет бесплатно доставлять свои карты по Украине и за границу.