Що українцям радять зробити 30-31 грудня або в перші дні нового року: 4 січня буде вже надто пізно
У обленерго нагадали про обов’язок кожного споживача та розповіли, якими способами його можна виконати.
Українцям нагадали про одну вкрай важливу справу, яку бажано зробити до Нового року. Незважаючи на свято, кожен споживач зобов’язаний передати показники лічильника електроенергії. Щоб у розпал святкування не забути про цей обов’язок, українцям порадили надіслати дані про використані кіловати 30 або 31 грудня.
Скільки є часу на подачу показників електролічильника?
Згідно з нормативними документами повідомити свого оператора про кількість спожитої електроенергії побутові споживачі повинні з 30 числа звітного до 3 числа наступного місяця. Таким чином на подачу показників за грудень в українців є аж 5 днів.
Однак споживачам натякнули, що подати показники лічильників за грудень краще все ж до настання Нового року. Адже під час святкування в колі родичів та друзів можна просто забути надіслати інформацію про використану електроенергію. У обленерго споживачам радять дослухатися до такої рекомендації, щоб енергетики змогли правильно розрахувати суми у платіжках за грудень.
Як повідомити показники лічильника?
У обленерго зазначили, що одним із найпопулярніших способів подати показники лічильника є СМС. Але споживачам варто пам’ятати, що перш ніж скористатися таким способом потрібно прив’язати свій номер телефону до особового рахунку. Інакше система не розумітиме, від кого прийшли показники і просто не прийме їх у розрахунок.
Для передачі даних про використану електроенергію можна скористатись також кількома іншими способами:
- подати показники у особистому кабінеті споживача на сайті оператора мережі;
- з допомогою чатботу у Viber чи Telegram;
- через оператора кол-центру;
- через електронну пошту,
- передати дані контролеру.
Українцям також нагадали, що жодних змін у тарифах за світло з 1 січня 2025 року не відбудеться. Вартість 1 кВт-год електроенергії залишиться незмінною принаймні до кінця поточного опалювального сезону, тобто до травня 2025 року.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter