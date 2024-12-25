Що українцям радять зробити 30-31 грудня або в перші дні нового року: 4 січня буде вже надто пізно

Українцям нагадали про одну вкрай важливу справу, яку бажано зробити до Нового року. Незважаючи на свято, кожен споживач зобов’язаний передати показники лічильника електроенергії. Щоб у розпал святкування не забути про цей обов’язок, українцям порадили надіслати дані про використані кіловати 30 або 31 грудня.

Скільки є часу на подачу показників електролічильника?

Згідно з нормативними документами повідомити свого оператора про кількість спожитої електроенергії побутові споживачі повинні з 30 числа звітного до 3 числа наступного місяця. Таким чином на подачу показників за грудень в українців є аж 5 днів.

Однак споживачам натякнули, що подати показники лічильників за грудень краще все ж до настання Нового року. Адже під час святкування в колі родичів та друзів можна просто забути надіслати інформацію про використану електроенергію. У обленерго споживачам радять дослухатися до такої рекомендації, щоб енергетики змогли правильно розрахувати суми у платіжках за грудень.

Як повідомити показники лічильника?

У обленерго зазначили, що одним із найпопулярніших способів подати показники лічильника є СМС. Але споживачам варто пам’ятати, що перш ніж скористатися таким способом потрібно прив’язати свій номер телефону до особового рахунку. Інакше система не розумітиме, від кого прийшли показники і просто не прийме їх у розрахунок.

Для передачі даних про використану електроенергію можна скористатись також кількома іншими способами:

подати показники у особистому кабінеті споживача на сайті оператора мережі;

з допомогою чатботу у Viber чи Telegram;

через оператора кол-центру;

через електронну пошту,

передати дані контролеру.

Українцям також нагадали, що жодних змін у тарифах за світло з 1 січня 2025 року не відбудеться. Вартість 1 кВт-год електроенергії залишиться незмінною принаймні до кінця поточного опалювального сезону, тобто до травня 2025 року.