Відтепер обмінювати валюту можна у терміналах ПриватБанку: гроші видаватимуть готівкою

ПриватБанк повідомив про революційну послугу, яка суттєво спростить життя українцям. Відтепер, щоб обміняти долари на гривні не потрібно йти у пункти обміну валют або у відділення банку. Ви можете провести операцію у найближчому терміналі від ПриватБанку, чи низки інших. Про це повідомила пресслужба ПриватБанку на офіційному сайті установи.

«Цілодобовий доступ – обміняйте валюту, коли вам зручно. Без зайвих кроків – отримуйте готівкові гривні одразу після операції, без зарахування на картку. Прозорі умови – використовується готівковий курс ПриватБанку, а решта до 100 грн зараховується на вашу картку або мобільний рахунок. Ліміти: до 1000 доларів США або 1000 євро за одну операцію», – пише на сайті банку.

Послуга справді корисна тож в банку впевнені, що вона буде користуватися популярністю.

ПриватБанк оголосив й низку інших новин

Зокрема, на період зимових свят ПриватБанк вдвічі знизив комісію на міжнародні платежі. Це зроблено з метою дозволити українцям переказувати кошти рідним за кордон або з-за кордону на значно вигідніших умовах.

«До 15 лютого 2025 року тарифи на міжнародні перекази у Приват24 з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки знижено удвічі до 1% (мінімум 50 грн) замість 2% (мінімум 50 грн). Надіслати переказ з картки ПриватБанку на закордонну картку можна через мобільний додаток або веб версію Приват24 в меню «Переказ на картку». Для цього вибрати з шаблону або заповнити дані закордонної картки, зазначити суму переказу та підтвердити операцію. Надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки ПриватБанку в доларах США або Євро», – йдеться на сайті фінустанови.

І ще одна хороша новина — протягом усього 2025 року ПриватБанк безкоштовно доставлятиме свої картки по Україні та за кордон.