Кнопкові телефони впевнено перемагають смартфони на Android: які їх переваги

Сучасні смартфони значно полегшують життя людей завдяки низці зручних функцій та застосунків. Однак вони також «крадуть» у нас багато часу. Можна годинами «залипати» у Instagram чи Тік-ток абсолютно непомітно для себе. Один зі способів покласти край цій звичці – придбати звичайний кнопочний телефон. І мова не про так звані «бабцефони», а про сучасні кнопочні телефони, які нічим не поступаються пристроям на Android.

Плюси користування кнопочним телефоном на Android

Експерти стверджують, що кнопочні телефони нового покоління мають цілу низку переваг перед сенсорними смартфонами. Зокрема є 3 головні причини, завдяки яким такі телефони знову стали популярними.

1. Економія енергії

Навіть попри те, що кнопкові телефони можуть мати чимало різноманітних функцій, вони все одно споживають значно менше енергії, ніж середньостатистичний смартфон. Відсутність сенсорного управління, менший розмір екрану та більш економне програмне забезпечення значно підвищує автономність таких пристроїв. Вони можуть працювати без підзарядки від 2-3 днів до тижня.

2. Компактний розмір

Тим, хто полюбляє носити телефон у кишені брюк, однозначно сподобається кнопочний телефон нового покоління. Такий гаджет легко поміститься навіть у найменшу кишеню джинсів і, на відміну від смартфона, не буде заважати при ходьбі. До того ж невеликим за розміром телефоном значно легше користуватися однією рукою.

3. Менший ризик відстеження

Більшість смартфонів не оснащені жодними інструментами для захисту особистої інформації. В них чимало сервісів, які, працюючи у фоновому режимі, передають серверам дані про кожен крок своїх власників.

На деяких кнопкових телефонах також можна користуватися сучасними додатками для обміну повідомленнями, наприклад Messenger чи WhatsApp, які підвищують ризик відстеження. Однак в них немає спеціальних сервісів, що аналізують пошукову активність користувача, його покупки в мережі чи відстежують місцезнаходження.