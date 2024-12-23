Не спішіть викидати клапан від олії: досвідчена господиня поділилася цікавим лайфхаком

Відкриваючи пляшку із соняшниковою олією, люди зазвичай витягають клапан за кільце та викидають його у смітник. Однак мало кому відомо, що ця на перший погляд непотрібна деталь може бути дуже корисною. Виконавши з клапаном деякі маніпуляції, ви зможете суттєво зекономити на використанні олії. Досвідчена господиня поділилася секретним прийомом, яким користується вже роками.

Як перетворити клапан у дозатор для олії?

Виявляється клапан із кільцем, що служить для герметизації пляшки з олією, можна перетворити на зручний дозатор. Для цього потрібно лише особливим чином помістити його назад у горлечко пляшки. Як це зробити? Все дуже просто:

Спершу витягніть з пляшки клапан за кільце. Поверніть клапан, щоб кільце опинилося знизу. Просуньте кільце у горлечко, щоб сам клапан повністю перекрив отвір. Легенько натисніть пальцем на той бік клапана, де кріпиться кільце. Утвориться невеличка щілина, завдяки який олія буде литися тоненькою цівкою.

Встановивши клапан у пляшку таким чином, ви зможете наливати на сковорідку, у салат чи іншу страву саме ту кількість олії, яка потрібна. Адже через широке горлечко пляшки продукт виливається майже неконтрольовано, що часто призводить до надмірного використання олії та зайвих фінансових витрат. Не кажучи вже про те, що надмірне споживання соняшникової олії негативно впливає на стан серцево-судинної системи та часто стає причиною ожиріння.

Звісно, для зручного відмінювання соняшникової олії можна придбати спеціальну пляшку з дозатором або навіть насадкою-спреєм. Однак така пляшка коштує немало – щонайменше 150 грн. До того ж вам доведеться щоразу переливати олію з упаковки вирбника до вашої пляшки. А це, погодьтесь, не дуже зручно. Натомість варіант з використанням клапана напрочуд простий та абсолютно безкоштовний.