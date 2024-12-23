2 літри окропу: як відіпрати кухонні рушники від жиру і плям і позбутися запаху

У цій статті поділюся з вами простою порадою, як відіпрати кухонні рушники від плям і неприємного запаху. Звичайне прання не завжди допомагає, тому навіть після нього ви можете побачити на кухонних ганчірках або рушниках плями.

Крім того, рушники, якими ви користуєтеся щодня, згодом набувають неприємного запаху, і якщо це світлі рушники – то вони сіріють. Нині покажу, як повернути їх до життя. Ну і щоб переконатися в ефективності способу, зробила на білому рушник пляму від кетчупу, соусу і шоколаду. Давайте все це випрати.

Отже, візьміть миску або каструлю і налийте в неї 2 літри окропу.

Далі сюди потрібно додати 1 столову ложку солі.

2 столові ложки соди.

Чверть склянки прального порошку.

1 столову ложку засобу для миття посуду.

І 3 столові ложки кисневого засобу для виведення плям.

Добре все перемішуємо. І замочуємо у зробленому розчині кухонні ганчірочки та рушники, які потрібно випрати.

Залишити так потрібно до охолодження. Я зазвичай залишаю на 1-2 години.

Далі перегляньте рушники. І якщо десь побачите пляму, намильте її господарським милом та потріть руками. На даному етапі плям на рушниках вже буде дуже мало, а якщо вони і будуть, то випрати дуже легко.

Тепер один раз прополіскуємо рушники в чистій воді. І завантажую їх у пральну машину.

Для прання використовуйте улюблений порошок або гель. Температуру виставляйте 90 градусів.

У мене рушники вже висохли, результатом я дуже задоволена. Всі плями відпрались, рушники стали світлішими, м’якшими на дотик і пахнуть приємно. Спробуйте так зробити якщо хочете повернути свої кухонні ганчірки та рушники до життя, спосіб дуже простий та ефективний.