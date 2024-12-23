В Україні введуть Military ID: що знатиме держава про чоловіків тепер

В Україні незабаром з’явиться Єдиний державний реєстр військовослужбовців. Відповідний законопроект №12066 Верховна Рада остаточно ухвалила 18 грудня. Як створюватимуть новий реєстр та які дані він міститиме розповіла заступниця очільника Міноборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Реєстр підвищить комфорт військовослужбовців

Як зазначила заступниця міністра, створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців допоможе перевести надання близько 90% послуг для військових у цифровий формат. Це значно спростить життя військовим, адже їм не доведеться більше відволікатися від виконання своїх обов’язків, вистоюючи величезні черги у ТЦК та проходячи низку застарілих бюрократичних процедур.

Черногоренко пояснила, що у новому реєстрі кожному військовому присвоять особовий номер – Military ID. Цей номер буде використовуватися як ідентифікатор для більш зручної взаємодії між реєстрами та швидкого отримання військовими необхідних їм послуг. Натомість для обміну інформацією із зовнішніми реєстрами використовуватимуть ІПН військового.

Які дані міститимуться у реєстрі?

Єдиний держреєстр військовослужбовців зберігатиме наступні дані про військових:

відцифроване зображення обличчя;

індивідуальний податковий номер;

статус військового;

сімейний стан;

інформацію про членів сім’ї;

номер запису в Єдиному демографічному реєстрі (якщо є);

дані про видані військово-облікові документи (якщо є);

унікальний електронний ідентифікатор;

наявні службові відомості про військового.

Вся зазначена інформація зберігатиметься в Єдиному реєстрі військовослужбовців протягом 75 років після смерті військового.

Звідки братимуть інформацію про військових?

Дані для створення Єдиного реєстру військовослужбовців працівники Міноборони отримуватимуть з реєстру «Оберіг», а також інформаційних баз СБУ, МВС, Держспецзв’язку та інших. Також для отримання необхідної інформації в процесі роботи Єдиний реєстр військовослужбовців буде взаємодіяти з Державним реєстром актів цивільного стану громадян, Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром фізичних осіб-платників податків тощо.

У Міноборони також наголосили, що створення Єдиного реєстру військовослужбовців буде профінансовано міжнародними організаціями та іноземними партнерами України. Тож такий масштабний проект жодним чином не вплине на стан держбюджету.